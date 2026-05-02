Triệt phá đường dây làm giả bệnh án trốn thi hành án, khởi tố 32 bị can ở Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can để điều tra về hành vi làm giả bệnh án nhằm giúp các phạm nhân trốn tránh chấp hành án phạt tù.

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố 6 bị can về tội "Giả mạo trong công tác" và 26 bị can về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố các bị can phạm tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". (Ảnh: Như Quỳnh).

Theo điều tra, từ năm 2022 đến tháng 9/2025, lợi dụng quy định cho phép người bị kết án phạt tù được tạm hoãn chấp hành án khi mắc bệnh nặng, hiểm nghèo, nhiều đối tượng đã thông qua trung gian, trong đó có cả cán bộ cơ quan nhà nước, móc nối với Hoàng Văn Huấn (SN 1967), Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, để làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Mỗi bộ hồ sơ giả có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Huấn chỉ đạo Lã Đức Mạnh (SN 1995), điều dưỡng Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, tiếp nhận các trường hợp có nhu cầu.

Dù nhiều người hoàn toàn không mắc bệnh, không điều trị tại bệnh viện nhưng Huấn vẫn chỉ đạo làm giả kết quả xét nghiệm, đồng thời giao Đặng Việt Phong (SN 1994), bác sĩ Khoa Cấp cứu, cùng Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc điều dưỡng và các tài liệu liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khám xét nơi làm việc của Hoàng Văn Huấn (áo kẻ). (Ảnh: Như Quỳnh).

Từ những hồ sơ này, các đối tượng được cấp bản kết luận bệnh tật hoặc bệnh án sao y để nộp cho tòa án, cơ quan thi hành án, qua đó được hoãn chấp hành án từ 6 đến 12 tháng. Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu, họ tiếp tục chi tiền để làm hồ sơ giả mới.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời kêu gọi những người có liên quan chủ động trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.