Người Việt sẵn sàng giao việc ‘đi chợ’ cho AI

(VTC News) -

Thay vì tìm kiếm thông tin qua nhiều website hoặc mạng xã hội, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng hỏi AI để tham khảo, so sánh và tìm sản phẩm phù hợp trước khi mua hàng. Theo báo cáo e-Conomy SEA 2026 do Google, Temasek và Bain & Company công bố ngày 5/11, có 44% hành trình tiêu dùng tại Việt Nam bắt đầu từ AI.

Không dừng ở việc cung cấp thông tin, các tác nhân AI (AI agent) có khả năng thực hiện nhiệm vụ thay người dùng cũng đang được quan tâm. Chẳng hạn, người dùng có thể giao cho AI tìm sản phẩm, so sánh lựa chọn hoặc hỗ trợ các bước mua sắm. Khảo sát của báo cáo cho thấy 4/5 người được hỏi sẵn sàng ủy thác việc mua sắm cho các tác nhân này.

Người Việt sẵn sàng giao việc mua sắm online cho AI. (Ảnh minh họa)

Xu hướng này có thể làm thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Bên cạnh việc hiện diện trên công cụ tìm kiếm và mạng xã hội, doanh nghiệp sẽ phải quan tâm hơn đến khả năng sản phẩm được AI nhận diện và đề xuất khi người dùng đưa ra nhu cầu.

Bên cạnh đó, các nền tảng ngày càng ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm, gợi ý sản phẩm phù hợp và hỗ trợ người bán tự động hóa hoạt động vận hành. AI vì vậy không chỉ thay đổi cách người tiêu dùng tìm kiếm hàng hóa mà còn tác động đến hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số.

Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục là động lực lớn nhất của kinh tế số Việt Nam. Báo cáo dự báo tổng giá trị hàng hóa (GMV) của kinh tế số đạt 49 tỷ USD trong năm 2026, tăng 20% so với năm trước, thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á cùng Malaysia. Riêng thương mại điện tử dự kiến đạt 32 tỷ USD, tăng 22%.

AI cũng đang góp phần định hình lại cách người dùng khám phá sản phẩm và đưa ra quyết định mua sắm.

Báo cáo cũng ghi nhận khoảng 45 triệu người dùng AI tạo sinh (GenAI) tại Việt Nam, tương đương 65% lực lượng lao động. Cứ 5 người sử dụng công nghệ này thì có 2 người tương tác hằng ngày, đưa Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tần suất sử dụng.

Một đặc điểm đáng chú ý là 80% hội thoại với AI tại Việt Nam được thực hiện bằng tiếng Việt, cao nhất trong nhóm sáu nền kinh tế lớn Đông Nam Á. Người dùng đang sử dụng ngôn ngữ quen thuộc để giải quyết các nhu cầu thực tế, từ học tập, công việc đến tìm kiếm thông tin. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với các nhà phát triển trong việc cải thiện khả năng hiểu tiếng Việt, ngữ cảnh và cách diễn đạt đặc thù của người dùng trong nước.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, nhận định mức độ đón nhận AI và sự chủ động trong ứng dụng công nghệ đang tạo lợi thế cho thị trường Việt Nam. Khi người tiêu dùng ngày càng đưa AI vào các hoạt động thường nhật, cơ hội đặt ra cho doanh nghiệp không chỉ là tiếp cận người dùng trên nền tảng số mà còn phải tạo ra giá trị thực tế từ công nghệ này.