Công nghệ 9/11: iPhone Duo lỗi màn hình, sửa mất 38 triệu đồng

(VTC News) -

iPhone Duo lỗi màn hình, sửa chữa mất 38 triệu đồng

Một người dùng tại Trung Quốc cho biết chiếc iPhone Duo phiên bản 512GB của mình bị đen màn hình chỉ sau 4 ngày sử dụng dù không chịu bất kỳ va đập hay hư hại nào. Đáng chú ý, chi phí sửa chữa được thông báo lên tới hơn 10.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 38 triệu đồng.

Người dùng tên Zhang cho biết đã mua thiết bị với giá 18.000 nhân dân tệ, tương đương 69 triệu đồng. Khi mang máy đến cửa hàng Apple tại Hàng Châu, ông được thông báo nguyên nhân hư hỏng xuất phát từ lỗi người dùng. Tuy nhiên, ông không đồng ý với kết luận này và cho rằng đây là vấn đề chất lượng sản phẩm. Thiết bị được gửi đến Apple để chờ kiểm tra chính thức.

Tại Trung Quốc, iPhone Duo có giá khởi điểm 15.999 nhân dân tệ (khoảng 61,3 triệu đồng). Nếu phải thay màn hình chính ngoài bảo hành, người dùng sẽ mất 7.998 nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng). Trong khi đó, cũng lỗi này tại Mỹ, mức phí sửa chữa là 999 USD (khoảng 25,5 triệu đồng).

Ngoài ra, chi phí thay màn hình ngoài ở Trung Quốc tốn 3.198 nhân dân tệ (khoảng 12,25 triệu đồng), thay pin 1.898 nhân dân tệ (khoảng 7,27 triệu đồng) và sửa camera sau 1.798 nhân dân tệ (khoảng 6,8 triệu đồng).

Những hư hỏng khác có thể tiêu tốn tới 11.998 nhân dân tệ (khoảng 45,9 triệu đồng).

Smart TV tiếp tục thu thập dữ liệu dù người dùng từ chối

Một nghiên cứu của bốn nhà nghiên cứu tại Đại học Northeastern (Mỹ) đã phát hiện một số dòng Smart TV của Samsung, Vizio và Roku vẫn gửi dữ liệu về máy chủ nhà sản xuất ngay cả khi người dùng đã chọn từ chối theo dõi.

Nghiên cứu tập trung vào công nghệ nhận diện nội dung tự động ACR (Automatic Content Recognition), có khả năng chụp ảnh màn hình TV để xác định nội dung đang hiển thị, bao gồm cả chương trình phát qua cổng HDMI.

Nhóm nghiên cứu kiểm tra 8 hệ điều hành trên 12 mẫu TV thuộc 10 thương hiệu, thông qua 5.943 thử nghiệm có kiểm soát. Công nghệ này còn có khả năng thu thập âm thanh thông qua chip giải mã trên TV.

Kết quả cho thấy tùy chọn từ chối ACR chỉ chặn hoàn toàn dữ liệu trên 4 hệ điều hành. Với Samsung Tizen, lưu lượng dữ liệu liên quan đến ACR vẫn xuất hiện trong hơn 60% tình huống thử nghiệm.

Trên Vizio SmartCast, một điểm cuối liên kết với Amazon Kinesis tiếp tục nhận dữ liệu trong 100% trường hợp người dùng từ chối. Samsung còn thu thập dữ liệu từ đầu vào HDMI trong 18/30 phép đo.

Trong khi LG webOS, Sony Google TV, Hisense Vidaa và Amazon Fire TV tôn trọng lựa chọn từ chối, Roku chỉ thực hiện ở mức hạn chế. Năm 2017, Vizio từng đồng ý chi 2,2 triệu USD dàn xếp vụ theo dõi trái phép 11 triệu người dùng.

Tháng 1 năm nay, bang Texas của Mỹ cũng khởi kiện 5 nhà sản xuất TV, trong đó có Samsung và LG, liên quan đến cáo buộc thu thập và bán dữ liệu xem nội dung.

OpenAI được định giá 1,25 nghìn tỷ USD

OpenAI hiện được định giá 1,25 nghìn tỷ USD trong một vòng gọi vốn mới, sau khi huy động thêm 11 tỷ USD. Mức định giá này tăng đáng kể so với con số 852 tỷ USD hồi tháng 3, thời điểm công ty huy động được 122 tỷ USD từ các nhà đầu tư.

OpenAI vẫn đang tìm kiếm thêm nguồn vốn, với tổng số tiền có thể nâng lên 20 tỷ USD. Trước đó, công ty từng đặt mục tiêu huy động tới 30 tỷ USD với mức định giá 1,4 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã thay đổi trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ sụt giảm và kết quả các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy dư luận ngày càng tiêu cực đối với các công ty AI cũng như những dự án trung tâm dữ liệu.