Google tắt tính năng Tìm kiếm với các trường học không sử dụng AI

(VTC News) -

Google thông báo sẽ tắt hoàn toàn tính năng Tìm kiếm đối với các trường học từ chối sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng. Thông tin này được công ty chia sẻ với tờ The New York Times trong một bản cập nhật về giáo dục ngày 3/11. Theo đó, quyền truy cập vào các dịch vụ như Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom và Google Search sẽ bị vô hiệu hóa cho tài khoản học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.

Các trường học sẽ không thể tắt các tính năng hỗ trợ bởi Gemini mà không vô hiệu hóa Tìm kiếm. Chris Phillips, phó chủ tịch phụ trách giáo dục của Google, cho biết: “Tìm kiếm và trí tuệ nhân tạo được tích hợp sâu sắc với nhau”. Ông cũng nhấn mạnh rằng các trường học không sử dụng tính năng AI sẽ không thể truy cập công cụ Tìm kiếm của Google và sẽ nhận được thông báo về việc này.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Google kích hoạt trợ lý AI Gemini theo mặc định trong ứng dụng Google Classroom, hiện đang được hơn 150 triệu giáo viên và học sinh trên toàn cầu sử dụng.

Động thái này đã làm dấy lên lo ngại về việc áp dụng AI trong giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh có báo cáo về sự suy giảm điểm số bài kiểm tra và ảnh hưởng đến khả năng học tập của học sinh. Tháng trước, các nhà lập pháp đã chất vấn Google về “những tác hại tiềm tàng” của việc đưa sản phẩm AI vào trường học.

Một số nhà lập pháp và lãnh đạo địa phương đã phản ứng mạnh mẽ trước quyết định này. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (D-VT) gọi đây là “tống tiền”, trong khi Thị trưởng thành phố New York, Zohran Mamdani, nhấn mạnh rằng “không một tập đoàn nào nên có quyền quyết định cách chúng ta dạy dỗ con cái mình”.

Rohit Chopra, Bộ trưởng Dịch vụ Kinh doanh và Người tiêu dùng của California, cũng cho rằng các tập đoàn công nghệ lớn không nên được phép “ép buộc các trường học”.

Google lập luận rằng sự thay đổi này sẽ “mang lại cho các trường học nhiều sự lựa chọn hơn, chứ không phải ít hơn”. Công ty cho biết các trường học có thể chọn bật hoặc tắt từng dịch vụ riêng lẻ.

Công ty cũng đang tìm cách giải quyết lo ngại về việc học sinh sử dụng các tính năng AI để tìm “lối tắt” thay vì tự giải quyết vấn đề. Google dự kiến sẽ tích hợp tính năng Học tập có hướng dẫn (Guided Learning) vào phần Tổng quan AI trong Tìm kiếm và bắt đầu thử nghiệm tính năng này tại một số trường học ở Mỹ trong tháng này.