Công an tìm 'phụ huynh ảo' đăng bài học sinh làm hơn 10 trang bài tập mỗi đêm

(VTC News) -

Sáng 4/10, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đang chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với công an xác minh, làm rõ chủ nhân tài khoản Facebook ẩn danh đăng bài phản ánh tình trạng áp lực học tập tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định.

Theo ông Lê Quốc Cường, động thái trên được thực hiện sau khi địa phương và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Bình Định tổ chức làm việc với cô giáo Q.T.M.H. và Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 5A3.

Qua đối thoại và rà soát, các phụ huynh trong Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 5A3 khẳng định không có việc giáo viên giao khối lượng bài tập như nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra giáo án, hồ sơ chuyên môn và các tài liệu liên quan, nhà trường xác định bài đăng xuất phát từ một tài khoản Facebook ẩn danh và cho rằng nội dung phản ánh không chính xác.

“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định được phụ huynh nào sử dụng tài khoản ẩn danh để đăng tải thông tin. Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng công an để xác định danh tính người đăng. Nếu không tìm ra, chúng tôi sẽ kiến nghị Công an tỉnh”, ông Lê Quốc Cường nói.

Trường Tiểu học số 1 Bình Định (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai), nơi bị một “phụ huynh ảo” tố học sinh lớp 5 phải gánh 10 trang bài tập về nhà mỗi đêm.

Thông tin 10 trang bài tập gây xôn xao

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện “tâm thư” từ một tài khoản Facebook ẩn danh, phản ánh tình trạng áp lực học tập tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định.

Theo nội dung bài đăng, học sinh lớp 5A3 phải “căng mắt” chép bài, làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới với khối lượng hơn 10 trang A4 mỗi đêm.

Tài khoản này còn cho rằng giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3 là cô Q.T.M.H. dọa đưa học sinh vào “danh sách vàng” nếu không hoàn thành bài vở; đồng thời phản ánh học sinh không được ra chơi, sau giờ bán trú phải tiếp tục học mà không có thời gian nghỉ ngơi.

Thông tin nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng nhiều bình luận bày tỏ lo ngại về áp lực học tập của học sinh.

Học sinh ra chơi trong giờ nghỉ giải lao tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định

Trước phản ánh trên, UBND phường Bình Định chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Bình Định kiểm tra, làm rõ. Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa sau đó có báo cáo, cho rằng các thông tin đăng tải trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Theo ông Lê Sơn Khoa, về quy định chuyên môn, nhà trường không có chủ trương giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học và thực hiện đúng định hướng giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Khoa cho biết cô Q.T.M.H. là giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, giảng dạy tốt và nhiệt tình. Nhiều năm qua, nhà trường chưa nhận được phản ánh của phụ huynh về phương pháp giảng dạy của cô giáo này.

Hiện UBND phường Bình Định chỉ đạo nhà trường tiếp tục rà soát, làm rõ vụ việc, đồng thời chấn chỉnh công tác tổ chức lớp học, bảo đảm học sinh tiểu học được học tập trong môi trường phù hợp, kết hợp học tập và vui chơi.

“Tới đây, lãnh đạo phường sẽ làm việc với Ban Giám hiệu của cả 5 trường học trên địa bàn để quán triệt nghiêm túc công tác dạy và học, tránh để xảy ra những vụ việc thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục địa phương”, ông Lê Quốc Cường cho biết.