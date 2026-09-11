Thanh tra Gia Lai chỉ ra ‘lỗ hổng’ ở 45 trường học, đặc biệt khâu bảo mật đề thi

(VTC News) -

Ngày 11/9, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã công bố Kết luận thanh tra số 30/KL-TTT và 31/KL-TTT ban hành ngày 27/8/2026 việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ tại 45 trường học trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2025.

Theo kết luận, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ ra nhiều “lỗ hổng” nghiêm trọng về tính bảo mật và tính chính xác tại nhiều trường học.

Trong đó có Trường Tiểu học số 1 B.S, tại đây giáo viên đã gửi đề kiểm tra cho Tổ trưởng tổ chuyên môn và Tổ chuyên môn tiếp tục gửi cho Phó Hiệu trưởng qua ứng dụng Zalo, một hình thức gửi dữ liệu hoàn toàn không bảo đảm an toàn bảo mật thông tin. Bên cạnh đó, đơn vị này còn bỏ qua khâu rà soát, thẩm định và điều chỉnh đề kiểm tra trong năm học 2025-2026.

Không chỉ dừng lại ở khâu gửi đề, nhiều cơ sở giáo dục tại các phường, xã còn bộc lộ sơ hở khi mang đề kiểm tra định kỳ ra các tiệm phô tô bên ngoài nhà trường để in sao.

Nhiều giáo viên khi ra đề không ký văn bản cam kết về tính khách quan, bảo mật và chính xác; các bước phản biện, thống nhất ma trận đề bị bỏ qua. Thậm chí đề kiểm tra cuối kỳ II môn Toán lớp 9 (năm học 2022-2023) còn xuất hiện sai sót ở phần đáp án tại Trường THCS H.T.K.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Gia Lai còn ghi nhận hàng loạt tồn tại kéo dài tại 45 trường học trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể như việc bố trí nhân sự bất cập, nhiều trường thiếu giáo viên, nhân viên; phân công giáo viên dạy không đúng chuyên môn đào tạo; giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ. Một số trường phân công giảng dạy thiếu công bằng, không giảm định mức tiết dạy cho giáo viên ký hợp đồng lần đầu.

Việc thiếu hụt cơ sở vật chất để xảy ra tại nhiều điểm trường như hệ thống máy tính phục vụ môn Tin học thường xuyên hư hỏng; nhiều trường thiếu phòng học, phòng chức năng (Âm nhạc, Mỹ thuật), thiếu thiết bị dạy học tối thiểu và khu trải nghiệm cho học sinh. Cơ sở vật chất xuống cấp nhưng chậm được cải tạo, bổ sung.

Ngoài ra các trường còn tồn tại các vi phạm về quy trình chuyên môn như việc lựa chọn sách giáo khoa chưa bảo đảm quy trình thời gian, đánh giá mang tính cảm tính. Công tác kiểm tra nội bộ còn hình thức; giáo viên không bỏ công ghi chép, ký tên đầy đủ vào sổ ghi đầu bài nhưng Hiệu trưởng cũng không ghi nhận xét định kỳ.

Trước những khuyết điểm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành các quyết định thống nhất với kết luận thanh tra, chỉ đạo các địa phương và nhà trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan, khẩn trương khắc phục triệt để các hạn chế.