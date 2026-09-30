Từ 15/11, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu quỹ, giữ tiền hỗ trợ

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay thế quy định hiện hành và có hiệu lực từ ngày 15/11.

Theo quy định mới, Ban đại diện cha mẹ học sinh, thường được gọi là hội phụ huynh, không được trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban. Việc này đồng nghĩa cơ chế hình thành quỹ do Ban đại diện trực tiếp thu và quản lý như trước đây không còn được áp dụng.

Không được đặt khoản đóng góp bắt buộc

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được lợi dụng danh nghĩa của mình để đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu hay thời hạn hỗ trợ.

Đồng thời, Ban đại diện không được ép buộc, gây áp lực với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động; không được phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với học sinh, cha mẹ học sinh vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động, hỗ trợ.

Hội phụ huynh bị cấm đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, vận động tài trợ cho trường và không được thu, nhận hay quản lý tiền hỗ trợ, theo quy định mới. (Ảnh minh họa)

Quy định mới cũng cấm Ban đại diện sử dụng danh nghĩa tập thể để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục, thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng các khoản tài trợ dành cho nhà trường. Ban đại diện không được sử dụng các khoản hỗ trợ, hàng hóa, dịch vụ sai mục đích; lợi dụng hoạt động của ban để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Những quy định này được Bộ GD&ĐT đưa ra trong bối cảnh việc vận động, quản lý các khoản hỗ trợ tự nguyện tại một số cơ sở giáo dục còn chưa thống nhất, có nguy cơ phát sinh tình trạng lạm thu. Trước đó, trong quá trình xây dựng quy định mới, Bộ đã tiếp nhận 37 văn bản góp ý, trong đó có ý kiến của 22 Sở GD&ĐT.

Phụ huynh vẫn có thể hỗ trợ nhưng không hình thành quỹ

Việc không cho Ban đại diện trực tiếp thu và quản lý tiền không đồng nghĩa với việc phụ huynh không được hỗ trợ các hoạt động của học sinh.

Theo hướng quy định mới, nếu có hoạt động cần hỗ trợ, cha mẹ học sinh có thể tham gia trên tinh thần tự nguyện, gắn với từng hoạt động cụ thể. Việc hỗ trợ có thể được thực hiện bằng hàng hóa, dịch vụ cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp. Các khoản hỗ trợ không được sử dụng để hình thành quỹ của Ban đại diện.

Sau khi hoạt động kết thúc, kết quả thực hiện phải được công khai để cha mẹ học sinh có thể tiếp cận đầy đủ thông tin.

Đây là điểm thay đổi đáng chú ý so với Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT. Theo cơ chế trước đây, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có thể tiếp nhận các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh để phục vụ hoạt động của ban; kinh phí của Ban đại diện cấp trường được hình thành từ nguồn đóng góp của các ban đại diện lớp và một số nguồn tài trợ khác.

Ban đại diện không can thiệp chuyên môn của nhà trường

Bên cạnh quy định về tài chính, Điều lệ mới cũng xác định rõ phạm vi hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban đại diện không được can thiệp vào tổ chức bộ máy, quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của nhà trường; không can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục.

Thay vào đó, Ban đại diện có vai trò tập hợp, đại diện và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh trong lớp, trường.

Ban đại diện phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh; hỗ trợ trao đổi thông tin giữa gia đình và giáo viên; phối hợp thực hiện các hoạt động có sự tham gia của cha mẹ học sinh theo kế hoạch giáo dục. Việc quy định rõ ranh giới này nhằm phân định vai trò đại diện, kết nối của phụ huynh với thẩm quyền quản trị, quản lý, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11.