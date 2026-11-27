(VTC News) -

Để giúp học sinh được phát hiện sớm các vấn đề tâm lý và hỗ trợ đúng cách, từ năm học 2026-2027, Vinschool triển khai đào tạo giáo viên theo chương trình Sơ cứu Sức khỏe Tinh thần cho thanh thiếu niên (Youth Mental Health First Aid) của Australia.

Chương trình Sơ cứu Sức khỏe Tinh thần cho thanh thiếu niên sẽ trang bị cho giáo viên kỹ năng nhận diện dấu hiệu đáng lo, lắng nghe và kết nối học sinh với những hỗ trợ phù hợp.

Sơ cứu sức khỏe tinh thần: nhận biết và hỗ trợ ban đầu

Hãy hình dung trường hợp một học sinh lớp 8: Ở nhà, mẹ thấy con ăn tối xong là vào phòng đóng cửa, cuối tuần không còn rủ bạn đi đá bóng. Mẹ nghĩ “có lẽ con đang tuổi dậy thì”. Ở trường, cô chủ nhiệm thấy con hai tuần liền quên nộp bài, ít tham gia các hoạt động của lớp. Cô nghĩ “có lẽ con đang chểnh mảng việc học”.

Cả hai người lớn đều nhận thấy sự thay đổi, nhưng mỗi người chỉ có một mảnh ghép, và chưa ai ghép chúng lại. Trong khi đó, cậu bé có thể đã mất ngủ nhiều đêm vì lo lắng.

Điều tra Sức khỏe Tâm thần vị thành niên quốc gia (V-NAMHS), do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Queensland (Australia) và Đại học Johns Hopkins (Mỹ) thực hiện trên gần 6.000 gia đình (năm 2022), ghi nhận 21,7% trẻ 10-17 tuổi gặp vấn đề sức khỏe tâm thần trong vòng một năm.

Mạng lưới chuyên viên tâm lý học đường tại Vinschool hỗ trợ học sinh chia sẻ, tìm hiểu những khó khăn về tâm lý và tiếp cận các hình thức trợ giúp phù hợp.

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn tâm thần là 3,3%. Hai con số phản ánh những mức độ khó khăn khác nhau. Không phải mọi biểu hiện tâm lý đáng lo đều đồng nghĩa với một rối loạn tâm thần, nhưng cũng không nên vì thế mà xem nhẹ nhu cầu được hỗ trợ của trẻ.

Đáng chú ý, khảo sát ghi nhận chỉ 5,1% cha mẹ nhận thấy con cần được giúp đỡ về cảm xúc hoặc hành vi; chỉ 8,4% trẻ có vấn đề từng được tư vấn hoặc hỗ trợ. Những số liệu này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa khó khăn mà trẻ trải qua với sự nhận biết và hỗ trợ mà các em nhận được từ người lớn.

Nhận diện sớm và hỗ trợ đúng cách đòi hỏi những kỹ năng có thể học và thực hành, ngay cả với người không có chuyên môn y tế. Đây cũng là nền tảng của Sơ cứu Sức khỏe Tinh thần (Mental Health First Aid - MHFA).

Chương trình MHFA trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện các dấu hiệu của vấn đề sức khỏe tinh thần, lắng nghe không phán xét, hỗ trợ ban đầu và kết nối người gặp khó khăn với nguồn trợ giúp phù hợp.

Chương trình do hai nhà nghiên cứu người Australia là Betty Kitchener và Tony Jorm khởi xướng năm 2000, bắt nguồn từ câu hỏi: có sơ cứu với chấn thương thể chất, tại sao không có một cách tiếp cận tương tự với sức khỏe tinh thần?

Theo Báo cáo Tác động Toàn cầu 2025 của MHFA International, khoảng 8,9 triệu người tại 52 quốc gia đã được đào tạo. Báo cáo của OECD năm 2025 ghi nhận chương trình góp phần nâng cao hiểu biết, sự tự tin của người được đào tạo khi hỗ trợ người khác và giảm định kiến về sức khỏe tâm thần.

Phiên bản Youth MHFA dành cho người lớn làm việc với thanh thiếu niên 12-18 tuổi. Trong khóa học 14 giờ, giáo viên thực hành nhận diện dấu hiệu, cách bắt đầu cuộc trò chuyện, lắng nghe không phán xét và kết nối học sinh với người có chuyên môn khi cần.

Từ đào tạo giáo viên đến xây dựng mạng lưới hỗ trợ

Theo Vinschool, hệ thống đã mua bản quyền triển khai Youth MHFA từ Mental Health First Aid International và là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình này. Trong năm học 2026-2027, Vinschool đặt mục tiêu đào tạo toàn bộ giáo viên Trung học, trước khi mở rộng sang các cấp học khác.

Tuy nhiên, đào tạo kỹ năng chỉ là một phần của giải pháp. Giáo viên cần biết chuyển tiếp học sinh đến đâu và phối hợp với ai. Vì vậy, chương trình được kết nối với hệ thống chăm sóc học sinh hiện có. Mỗi cơ sở có chuyên viên tâm lý học đường và người phụ trách bảo vệ trẻ em. Ở cấp hệ thống, Phòng Tâm lý học đường hỗ trợ chuyên môn và phối hợp xử lý những trường hợp phức tạp.

Thông qua việc trang bị kiến thức và kỹ năng hỗ trợ ban đầu cho giáo viên, Vinschool hướng tới tăng cường khả năng nhận diện sớm những dấu hiệu học sinh gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần, lắng nghe và kết nối các em với bộ phận chuyên môn để được hỗ trợ kịp thời.

Khi nhận thấy dấu hiệu đáng lo, giáo viên có thể chủ động trò chuyện với học sinh bằng những kỹ năng đã học, sau đó chuyển thông tin cho chuyên viên tâm lý học đường tại cơ sở. Chuyên viên đánh giá nhu cầu trợ giúp, trao đổi với gia đình và phối hợp với giáo viên để có phương án phù hợp tại lớp.

Với trường hợp có nguy cơ mất an toàn, nhà trường kích hoạt quy trình bảo vệ trẻ em và huy động bộ phận chuyên môn cấp hệ thống cùng tham gia.

Sau khóa học 14 giờ, giáo viên hoàn thành bài đánh giá để được MHFA International công nhận là Người sơ cứu sức khỏe tinh thần (MHFAider). Chứng nhận có thời hạn ba năm và có thể được gia hạn thông qua khóa ôn tập 4 giờ. Đây cũng là cách duy trì kỹ năng sau đào tạo, thay vì coi một khóa học là đủ.

“Một hệ thống chăm sóc sức khỏe tinh thần hiệu quả không thể chỉ được đánh giá bằng khả năng xử lý những trường hợp nghiêm trọng”, ông Khúc Năng Toàn, Giám đốc Chương trình Tâm lý học đường, Hệ thống Giáo dục Vinschool, chia sẻ. Điều quan trọng là những người tiếp xúc với học sinh mỗi ngày có đủ năng lực nhận diện, lắng nghe và hành động phù hợp ngay từ những dấu hiệu đầu tiên.

Cha mẹ có thể chú ý tới những thay đổi kéo dài trong sinh hoạt (giấc ngủ, bữa ăn), các mối quan hệ hoặc hứng thú của con với những hoạt động từng yêu thích. Thay vì hỏi “Sao dạo này con lười thế?”, hãy thử: “Mẹ thấy dạo này con hay mệt, có chuyện gì khiến con bận lòng sao?” và dành thời gian lắng nghe.

Gia đình cũng có thể trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc chuyên viên tâm lý học đường. Trong tình huống nguy hiểm tức thời, gọi cấp cứu 115 hoặc Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (miễn phí, 24/7).

Trở lại câu chuyện cậu bé lớp 8: chỉ một cuộc gọi của cô chủ nhiệm hỏi “Dạo này em thấy con hơi khác, ở nhà chị có nhận thấy điều gì không?” cũng có thể giúp kết nối hai mảnh ghép. Khi một đứa trẻ gặp khó khăn, điều quan trọng không chỉ là có người quan tâm, mà còn là người ấy biết lắng nghe và tìm đúng sự hỗ trợ mà trẻ đang cần.