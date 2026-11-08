Co.opmart tung loạt ưu đãi đến 50%, tri ân khách hàng dịp 30 năm

(VTC News) -

Bước vào những ngày cuối của chương trình tri ân 30 năm, không khí mua sắm tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op tiếp tục sôi động. Theo Saigon Co.op, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại hệ thống trong hai tuần qua tăng gấp đôi so với ngày thường.

Từ nay đến hết ngày 11/11/2026, các hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online tiếp tục triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, kết hợp giảm giá trực tiếp, tặng phiếu mua hàng và tích lũy điểm thưởng, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng.

Không khí mua sắm tại hệ thống Co.opmart trong những ngày cuối chương trình tri ân 30 năm.

Điểm nhấn trong những ngày cuối chương trình là loạt ưu đãi dành cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Từ ngày 9 đến 11/11, khách hàng sở hữu bộ đôi voucher “30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin” khi mua một thùng nước ngọt Pepsi vị Cola sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng; mua hai thùng nhận hai phiếu.

Với sản phẩm sữa tiệt trùng Dutch Lady, khách hàng có hóa đơn trên 500.000 đồng, trong đó có một thùng sữa, được tặng phiếu mua hàng 30.000 đồng; mua hai thùng được tặng hai phiếu.

Song song đó, chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season” diễn ra từ ngày 9/11/2026 đến 5/2/2027 tiếp tục mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các nhóm hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng.

Nổi bật, khăn giấy rút Elene tre 3 lớp, 160 tờ có giá 28.300 đồng/gói, áp dụng mua 2 tặng 1; khăn giấy Fairy 3 lớp, 150 tờ giá 14.500 đồng/gói, mua 2 tính tiền 1. Khẩu trang Perfectta Pin Cool 3 lớp, hộp 20 chiếc giá 69.000 đồng, áp dụng mua 1 tặng 1.

Ở nhóm thực phẩm, nước tương Nam Dương thượng hạng giảm 25%, đồng thời áp dụng mua 2 tặng 1. Các sản phẩm yến sào đường phèn Win’Nest OCOP và yến sào Thiên Hoàng Plus 18%, cùng quy cách hộp 6 lọ x 70 ml, được áp dụng mua 1 tặng 1. Mật ong Honimore 500 g giảm 10%, kết hợp ưu đãi mua 1 tặng 1.

Với danh mục hàng hóa đa dạng cùng nhiều hình thức khuyến mãi, người tiêu dùng có thêm cơ hội lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm cho gia đình.

Nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được giảm giá và áp dụng chương trình mua hàng tặng quà tại Co.opmart.

Khách hàng thành viên nhận thêm nhiều đặc quyền

Bên cạnh các chương trình giảm giá, Saigon Co.op còn dành nhiều quyền lợi riêng cho khách hàng thành viên, đặc biệt là những người đã gắn bó lâu năm với hệ thống.

Đáng chú ý, duy nhất ngày 11/11, 11 khách hàng thành viên đầu tiên tại mỗi siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Finelife trên toàn quốc có hóa đơn từ 1 triệu đồng sẽ được tặng 1.111 điểm thưởng vào tài khoản thẻ. Đây là một trong những hoạt động đặc biệt khép lại chương trình tri ân năm nay.

Chương trình “Hạng càng cao - Giảm càng sâu” cũng tiếp tục mang đến ưu đãi trực tiếp theo hạng thẻ thành viên, áp dụng cho một số sản phẩm thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và may mặc. Hạng thẻ càng cao, khách hàng càng được hưởng mức giảm giá hấp dẫn.

Ngoài ra, với chương trình “Quà liền tay - Say mê mua sắm” kéo dài đến ngày 11/11, khách hàng thành viên khi mua một trong các sản phẩm Anlene Heart Plus 750 g, Anlene Total 10 hương vani 800 g hoặc bộ đôi Anlene Total 10 hương vani 800 g sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng. Mua hai sản phẩm nhận hai phiếu, mua ba sản phẩm nhận ba phiếu.

Không chỉ tri ân khách hàng hiện hữu, Saigon Co.op còn chào đón thành viên mới với chương trình “Bạn mới mua sắm - Thăng hạng tức thì”. Theo đó, đến hết ngày 11/11, 30 khách hàng đăng ký mới đầu tiên tại mỗi siêu thị sẽ được đặc cách lên hạng Bạc khi tích lũy hóa đơn đạt 1 triệu đồng hoặc hạng Vàng khi tích lũy đạt 5 triệu đồng.

Saigon Co.op dành nhiều ưu đãi, điểm thưởng và quyền lợi riêng cho khách hàng thành viên trong dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart.

Sau 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, Co.opmart đã trở thành điểm mua sắm quen thuộc của nhiều thế hệ gia đình Việt. Sự tin tưởng, lựa chọn và những góp ý của khách hàng chính là động lực để thương hiệu không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm.

Thông qua chương trình “30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin”, Saigon Co.op mong muốn gửi lời cảm ơn thiết thực đến hàng triệu khách hàng đã luôn tin yêu, gắn bó cùng hệ thống. Những ưu đãi về giá, phiếu mua hàng, điểm thưởng và đặc quyền thành viên không chỉ mang lại lợi ích trong từng giỏ hàng mà còn thể hiện sự trân trọng của thương hiệu dành cho người tiêu dùng.

Khép lại mùa tri ân 30 năm, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng gia đình Việt bằng những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và dịch vụ ngày càng tốt hơn, để mỗi lần mua sắm tại Co.opmart đều là một trải nghiệm tiện lợi, tiết kiệm và đáng tin cậy.