(VTC News) -

Cô Đặng Thị Tâm (SN 1989), hiện là giáo viên Trường tiểu học Trường Vinh 5, tỉnh Nghệ An miệt mài làm mới những bài giảng bằng công nghệ. Với cô, trí tuệ nhân tạo (AI) không phải điều xa vời hay chỉ dành cho người lớn, mà là công nghệ đang hiện diện trong cuộc sống và sẽ đồng hành cùng thế hệ học sinh hôm nay.

Để học sinh tự tay tạo ra sản phẩm bằng AI

Nhìn cô Tâm tự tin chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần đổi mới AI và đồng hành cùng giáo viên, ít ai biết rằng hành trình của cô bắt đầu từ một sự tò mò nhỏ dành cho công nghệ. Sự phát triển mạnh mẽ của AI càng thôi thúc cô không ngừng học hỏi.

“Học sinh hôm nay sẽ sống cùng AI, giống như thế hệ trước chúng ta từng sống cùng máy tính, thiết bị điện tử và Internet”, cô Tâm chia sẻ.

Không chỉ đưa AI vào các tiết Tin học, cô Đặng Thị Tâm từng xây dựng dự án học tập “Em là công dân số - Học thông minh, sống an toàn cùng AI”, đạt giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam năm 2025 (tại Ngày hội nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo năm 2025.)

Cô Đặng Thị Tâm, giáo viên Trường tiểu học Trường Vinh 5, Nghệ An đạt giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam năm 2025.

Dự án hướng tới trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng học tập, giao tiếp và ứng xử an toàn trên không gian số. Các em được tìm hiểu cách nhận biết nguy cơ trên mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử văn minh và sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Bên cạnh chương trình Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với thời lượng một tiết mỗi tuần, cô tham mưu với nhà trường xây dựng chương trình phát triển thêm năng lực Tin học cho học sinh lớp 3, 4, 5, cũng với thời lượng một tiết mỗi tuần.

Nội dung được chú trọng gồm năng lực số, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Theo cô, việc trang bị kiến thức công nghệ từ sớm cần đi cùng khả năng nhận biết, sử dụng phù hợp và có trách nhiệm.

Trong chương trình giáo dục AI lớp 4, bài học “AI hỗ trợ con người” được cô thiết kế bằng những tình huống quen thuộc. Học sinh quan sát hình ảnh nhân viên và robot phục vụ trong nhà hàng, tìm hiểu AI có thể hỗ trợ giao hàng, tìm sách trong thư viện, tìm sản phẩm tại siêu thị, hỗ trợ giáo viên hay góp phần bảo đảm an toàn trường học.

Cô cũng giúp học sinh nhận diện AI qua những thiết bị gần gũi trong gia đình như robot hút bụi thông minh có khả năng nhận diện không gian, tránh vật cản; tivi thông minh gợi ý nội dung theo sở thích hay loa thông minh hỗ trợ nghe, hỏi đáp và học ngoại ngữ.

Nữ giáo viên trẻ tiên phong ứng dụng AI vào các hoạt động học tập, sáng tạo cho học sinh.

Đặc biệt, các em được vẽ hoặc kể về thiết bị AI mình mơ ước. Ở hoạt động “Nhà sáng chế AI tí hon”, một học sinh tưởng tượng ra robot có thể kiểm tra thuốc sâu và chất độc hại trên hoa quả, phân loại thực phẩm an toàn cho con người.

Cô Tâm cho biết sau bài học, học sinh hào hứng, mạnh dạn chia sẻ ý tưởng và biết liên hệ kiến thức với thực tế. “Điều tôi mong muốn nhất là giúp học sinh hiểu đúng về AI, không chỉ là các công cụ tạo sinh như ChatGPT, Gemini có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh, mà còn là công nghệ được tích hợp trong nhiều thiết bị, ứng dụng quen thuộc, giúp hỗ trợ con người trong cuộc sống”, cô nói.

Với cô Tâm, đưa AI vào lớp học không đơn thuần là giới thiệu thêm công cụ mới. Điều quan trọng hơn là tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, thử nghiệm “học đi đôi với hành” và biến ý tưởng thành sản phẩm của chính mình.

Trong mỗi bài học, cô chú trọng xây dựng những nhiệm vụ mở, vừa sức, khuyến khích học sinh dự đoán, đặt câu hỏi, thử nhiều cách làm và tự điều chỉnh kết quả. Một ví dụ là bài “Lập trình AI đơn giản” trong chương trình giáo dục AI lớp 5. Học sinh thực hành tạo trò chơi trên Scratch, sử dụng phần mở rộng Cảm biến video để lập trình chú mèo phản ứng với chuyển động bàn tay được webcam ghi nhận

Sau khi hoàn thành chương trình cơ bản, các em tiếp tục phát triển trò chơi theo ý tưởng riêng, chẳng hạn thêm nhân vật chú ngựa và điều chỉnh chương trình để nhân vật phản ứng theo cách mong muốn.

Trong quá trình thực hành sản phẩm lập trình trò chơi “Mèo nhảy”, học sinh phải xác định trình tự lệnh, sử dụng điều kiện, vòng lặp, điều chỉnh thông số, kiểm tra kết quả và tìm cách sửa lỗi khi chương trình chưa hoạt động như mong muốn.

AI hỗ trợ, không làm thay tư duy của trẻ

Khi học sinh ngày càng tiếp cận AI từ sớm, cô Tâm cho rằng giáo dục cần đặt ra một nguyên tắc quan trọng: công nghệ có thể hỗ trợ quá trình học tập nhưng không được làm thay tư duy độc lập của trẻ.

Theo cô, trước khi sử dụng AI, học sinh cần tự quan sát, dự đoán và trình bày cách giải quyết vấn đề, sau đó mới có thể sử dụng công nghệ để mở rộng, kiểm tra hoặc điều chỉnh suy nghĩ của mình.

Con người phải giữ vai trò định hướng, kiểm soát và chịu trách nhiệm khi sử dụng AI. Đây là nguyên tắc cô muốn hình thành ở học sinh ngay từ những bài học đầu tiên.

Quan điểm ấy được thể hiện trong cách cô đánh giá kết quả học tập. Với một sản phẩm Scratch, cô Tâm yêu cầu học sinh cần giải thích được chương trình hoạt động thế nào, các khối lệnh có ý nghĩa gì và đã sửa lỗi ra sao khi chương trình chưa chạy đúng.

“Đó là minh chứng cho quá trình học tập thực chất, thay vì chỉ tạo ra sản phẩm đẹp mắt hoàn hảo nhờ công nghệ”, cô tâm sự.

Cô Tâm cũng xây dựng website học liệu để phụ huynh có thể cùng tìm hiểu, hướng dẫn và đồng hành với con khi sử dụng thiết bị, Internet và AI tại nhà.

Từ những bài học nhận diện AI, trò chơi lập trình Scratch đến dự án công dân số, cô giáo xứ Nghệ đang từng bước giúp học sinh tiếp cận công nghệ bằng sự tò mò, tư duy và trách nhiệm; đồng hành lan tỏa kiến thức kỹ năng số cùng các thầy cô trên khắp cả nước, cùng nhau tìm kiếm những phương pháp dạy học mới.