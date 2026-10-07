Cô giáo bị xe tải cán khi lao ra cứu trò nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quyết định trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 cho 15 cá nhân tiêu biểu, trong đó có cô giáo Hoàng Thị Hiền, người đã cứu bé trai 2 tuổi khỏi xe tải.

Chiều 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm của Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), một bé trai 2 tuổi bất ngờ lao ra đường. Phát hiện có xe tải đang đi tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền chạy ra ôm lấy bé.

Giữ được bé an toàn, nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua 2 chân. Cô được người dân đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến xuống Bệnh viện 115 Nghệ An rồi đưa ra Hà Nội vì chấn thương quá nặng.

Bác sĩ phụ trách theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cô Hiền nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, 2 bàn chân chảy nhiều máu, chân phải dập nát phức tạp, gân xương gãy nát, đầu ngón xẹp lạnh.

Cô Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, 7 và 4 tuổi. Cô Hiền được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. (Ảnh: Moet)

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quyết định đặc cách trao giải cho cô Hiền, dù cô quá 2 tuổi so với giới hạn theo thể lệ.

Trước đó, Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cô Hiền.

Lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty TCP Việt Nam tổ chức vào ngày 10/10 cho 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Mỗi cá nhân được trao bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

15 CÁ NHÂN ĐƯỢC VINH DANH THANH NIÊN SỐNG ĐẸP NĂM 2026: 1. Anh Phạm Thế Quang, giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 2. Anh Cà Văn Minh, đại úy, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên. 3. Chị Nguyễn Hồng Ân, thiếu úy, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. 4. Anh Nguyễn Duy Khánh, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. 5. Anh Nguyễn Hữu Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng. 6. Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. 7. Anh Phạm Văn Tiến, Ủy viên BCH Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. 8. Anh Phan Trung Hải, Ủy viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Phú Thuận, TPHCM; Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên “Tiệm cà phê thạc sĩ”. 9. Anh Nguyễn Hữu Trọng, bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an. 10. Anh Nguyễn Khắc Cường, Ủy viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy viên BTV Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh. 11. Anh Đinh Viết Tường, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, hội viên Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, nhà sáng tạo nội dung số. 12. Anh Bùi Tuấn Ngọc, đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. 13. Anh Đinh Văn Tâm, vận động viên Đội tuyển Wushu quốc gia. 14. Anh Phạm Lê Xuân Lộc, vận động viên Đội Xe đạp, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7. 15. Anh Sùng Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn.