Có gì trong những khu chợ giá rẻ giữa lòng TP.HCM?

(VTC News) -

Tại TP.HCM, giữa lúc giá cả nhiều nơi biến động thì vẫn tồn tại những khu chợ có mức giá khá “mềm”, từ các chợ cóc, chợ dân sinh đến những điểm bán nằm gần khu dân cư, khu công nghiệp. Nhiều mặt hàng thiết yếu như thịt heo, hải sản, rau củ, trái cây có giá thấp hơn đáng kể so với một số chợ truyền thống ở khu vực trung tâm.

Những túi thực phẩm đồng giá 10.000 đồng

Đáng chú ý, những túi rau, củ, quả đồng giá 10.000 - 15.000 đồng không phải hình ảnh hiếm ở đây. Nhiều tiểu thương cho biết, cố gắng duy trì những mức giá thấp này để thu hút khách và đẩy nhanh lượng hàng trong ngày. Có loại được bán rẻ vì đang vào mùa, có loại được xả hàng cuối buổi, cũng có mặt hàng giữ được giá thấp nhờ nguồn nhập trực tiếp và bán với số lượng lớn. Mức giá này vì thế không cố định, nhưng tạo nên một mặt bằng khá đặc trưng của những khu chợ giá rẻ.

Nhiều loại rau, củ tại khu chợ được tiểu thương bán với mức giá đồng 10.000 đồng/túi.

Tại một khu chợ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Nhiêu Lộc), bà Hiền vừa thoăn thoắt cho rau vào bịch vừa báo giá cho khách. Có loại hôm trước còn 15.000 đồng/túi, hôm nay bà bán 10.000 đồng, cũng có mặt hàng đang tăng giá từng ngày vì nguồn cung khan hiếm.

“Ở đây nhập được rẻ thì bán rẻ. Hôm qua mua 15.000 đồng mà hôm nay hàng xuống 10.000 đồng thì cũng bán 10.000 đồng”, bà Hiền nói.

Bà Hiền cũng cho biết, những ngày gần đây giá rau củ biến động khá mạnh. Đậu bắp trước đó được bán 15.000 đồng/kg, nay tăng lên 18.000 đồng/kg. Dưa leo thậm chí từ 10.000 đồng/kg hôm kia tăng lên 25.000 đồng/kg. Nhưng mức giá này theo bà vẫn “mềm” hơn so với nhiều nơi. “Ví dụ hành lá đã lột sạch gốc ở đây chỉ 15.000 đồng/bó, thấp hơn đáng kể so với mức 25.000 - 30.000 đồng tại một số khu chợ khác”, bà dẫn chứng.

Bà Hiền bán nhiều túi rau củ quả đồng giá 10.000 đồng/túi.

Ớt là một trong những mặt hàng tăng giá rõ rệt những ngày này và bà Hiền đang bán giá khoảng 45.000 đồng/kg. Bà cho biết trước đây chỉ cần 10.000 đồng đã có thể mua được lượng ớt nhiều gấp khoảng 2-3 lần hiện tại. Tuy vậy, túi ớt đồng giá 10.000 đồng bà bán vẫn có trọng lượng gấp đôi so với các chợ truyền thống khác.

Theo các tiểu thương, mức giá tại khu chợ này thay đổi linh hoạt theo nguồn hàng. Khi hàng dồi dào, giá nhập thấp, người bán sẵn sàng giảm giá để đẩy nhanh lượng hàng.

Ngược lại, thời tiết bất lợi khiến nguồn cung hạn chế thì giá lập tức tăng. Nhiều tiểu thương cho biết những ngày gần đây mưa liên tục, khu vực miền Tây bị ngập khiến hàng từ quê vận chuyển lên không kịp, dẫn đến một số mặt hàng khan hiếm và tăng giá.

Túi ớt 10.000 đồng có trọng lượng hơn 200g.

Đặc điểm này khiến cùng một khu chợ, người mua có thể bắt gặp những mức giá khá khác nhau giữa các ngày.

Bà Hiền cho biết lượng khách tại đây đã quen với mặt bằng giá thấp. Nếu tiểu thương tự ý nâng giá cao hơn, hàng sẽ khó bán. Đây cũng là lý do người bán thường chấp nhận mức lãi thấp trên từng kilogram để đổi lại lượng hàng bán ra lớn.

Không chỉ rau củ, nhiều nhóm thực phẩm khác tại khu chợ này cũng có mức giá thấp hơn đáng kể so với một số chợ truyền thống.

Nhiều loại thực phẩm được bán với giá khá “mềm”.

Ông Lê Văn Tin, tiểu thương bán thịt heo tại khu chợ này, cho biết, thịt sườn đang có giá 180.000 đồng/kg; ba rọi 130.000 đồng/kg; thịt nạc 120.000 đồng/kg và thịt giò 100.000 đồng/kg.

Một sạp thịt khác còn niêm yết giá thấp hơn, nạc dăm 120.000 đồng/kg, ba rọi 120.000 đồng/kg, thịt đùi 100.000 đồng/kg, xương 90.000 đồng/kg. Sườn non giá gốc 150.000 đồng/kg được bán còn 120.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, các mức giá này thấp hơn đáng kể so với một số sạp tại chợ truyền thống ở khu vực trung tâm. Với cùng nhóm mặt hàng, mức chênh lệch giữa hai khu chợ có thể lên tới hàng chục, thậm chí hơn 100.000 đồng/kg.

Ví dụ, tại chợ Tân Định giữa trung tâm thành phố, thịt nạc dăm đang có giá 170.000 đồng/kg, ba rọi 230.000 đồng/kg và sườn non 230.000 đồng/kg.

Thịt heo tại các khu chợ giá rẻ TP.HCM có giá khá thấp so với mặt bằng chung.

Giữ giá rẻ để bán được nhiều hàng

Qua nhiều câu chuyện của các tiểu thương, có thể thấy đằng sau mức giá thấp là áp lực không nhỏ đối với người bán. Ông Tin cho biết thịt được nhập trực tiếp từ chợ đầu mối Hóc Môn. Khoảng 5-6 ngày gần đây, giá heo lấy từ chợ đầu mối đã tăng thêm hơn 10.000 đồng/kg.

“Giá nhập đã tăng nhưng tôi vẫn bán theo giá cũ vì nếu nâng giá thì khách sẽ không mua, mình bán không được thì lại lỗ. Nên tốt nhất là không tăng, lãi ít nhưng vẫn chấp nhận được”, ông Tin nói.

Để có hàng bán vào buổi sáng, ông phải thức dậy từ 2h để đi lấy thịt. Chợ chỉ hoạt động buổi sáng, đến trưa thì kết thúc, số thịt còn lại được ông đem giao cho các mối. Do vậy, nhiều khi bán ế, đến giữa buổi sáng là ông lại tiếp tục giảm giá để bán nhanh hơn.

Thịt heo chênh giá nhau từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng/kg giữa chợ giá rẻ và chợ trung tâm.

Không chỉ thịt heo, hải sản tại khu chợ này cũng có những thời điểm được bán với mức giá thấp. Ông Bình, tiểu thương bán hải sản đã gần 20 năm tại đây, cho biết, giá bán có thể thay đổi ngay trong ngày tùy lượng khách và lượng hàng còn lại.

Theo ông, mực buổi sáng thường có giá 130.000-140.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu đến cuối buổi vẫn còn nhiều hàng, tiểu thương có thể bán sổ với giá 100.000 đồng/kg để tiêu thụ hết trong ngày.

Giá bán thấp nhưng tiểu thương chọn cách tăng sản lượng tiêu thụ để bù lại lợi nhuận. Ông Bình dẫn giải, nếu bán 10kg có thể lời khoảng 300.000 đồng thì mình phải bán 50-70 kg mới đạt mức lợi nhuận tương tự. “Thay vì tăng giá nhưng bán được ít, ở đây nhiều tiểu thương chọn bán số lượng lớn. Bán nhiều thì lợi nhuận sẽ được bù lại”, ông Bình nói.

Mực được bán với giá 100.000 đồng/kg.

Ở quầy trái cây, ông Tuấn cho biết thanh long và một số loại trái cây đang vào mùa nên được bán sổ, xả hàng với mức giá thấp. Mức giá thấp nhất gần đây khoảng 12.000 đồng/kg, phổ biến 10.000-15.000 đồng/kg.

Theo ông Tuấn, khi trái cây vào mùa, nguồn hàng dồi dào nên giá thấp. Trong khi đó, nếu không đúng mùa thì không thể có mức giá tương tự.

Trung bình mỗi ngày ông bán khoảng 300kg. Ông cho biết nếu bán với giá 20.000 đồng/kg thì lượng tiêu thụ có thể chỉ khoảng 50kg/ngày. Chấp nhận mức giá thấp giúp hàng được bán nhanh hơn.

Đáng chú ý, theo ông Tuấn, một số người bán ở các khu chợ khác cũng tìm đến đây để mua hàng tươi với giá khoảng 10.000 đồng/kg rồi mang về bán lại với giá khoảng 20.000 đồng/kg.

Điều này phần nào cho thấy sự khác biệt về giá giữa các điểm bán không chỉ đến từ bản thân hàng hóa mà còn phụ thuộc vào nguồn nhập, lượng tiêu thụ và các khâu trung gian.

Giá một số mặt hàng tại các khu chợ giá rẻ, chợ truyền thống khu vực trung tâm và siêu thị. (Đồ họa: Nguyễn Liến)

Bà Út, một tiểu thương khác, cho biết rau muống có giá khoảng 20.000 đồng/kg, trong đó có loại được xả còn 10.000 đồng/kg. Khổ qua 25.000 đồng/kg, cải bẹ xanh 25.000 đồng/kg; thời điểm rẻ nhất loại rau này chỉ khoảng 15.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng được bán sổ từ 15.000 đồng xuống còn 10.000 đồng/kg. Theo bà Út, hàng tại đây có giá thấp một phần do người bán ở quê mang trực tiếp xuống, hạn chế khâu trung gian. Có những loại rau cải được bán với giá thậm chí thấp hơn giá ở quê.

Tuy nhiên, thời tiết những ngày gần đây cũng khiến giá thay đổi. Mưa bão khiến giá nhiều loại rau nhích thêm 5.000-10.000 đồng/kg so với ngày bình thường.

Điểm chung của các tiểu thương tại khu chợ này là bán với lượng lớn và chấp nhận biên lợi nhuận thấp. Nhiều quán ăn từ xa cũng tìm đến đây để mua nguyên liệu.

Rau muống được bán với giá 12.000 đồng/kg trong khi ở một số chợ truyền thống khác có giá 20.000 đồng/kg.

Trong bối cảnh giá thực phẩm liên tục biến động, những khu chợ có mức giá thấp vẫn là lựa chọn của một bộ phận người tiêu dùng tại TP.HCM. Không phải mặt hàng nào cũng rẻ và giá cũng không cố định, nhưng việc lấy hàng trực tiếp, hạn chế trung gian, bán số lượng lớn và sẵn sàng xả hàng trong ngày giúp nhiều tiểu thương duy trì mức giá cạnh tranh.

Với người mua, chênh lệch vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi kg có thể không lớn trong một lần mua, nhưng khi cộng nhiều loại thực phẩm cho một bữa ăn hoặc chi tiêu cả tháng, khoản tiết kiệm này trở nên đáng kể. Đây cũng là lý do những khu chợ “giá mềm” vẫn có sức hút riêng giữa thời điểm giá cả nhiều mặt hàng liên tục biến động. Đặc biệt, những khu chợ này trở thành địa chỉ quen thuộc của người lao động và các gia đình phải cân đối chi tiêu.