Vẫn còn những khu chợ giá rẻ bất ngờ giữa bão giá ở Hà Nội, TP.HCM

(VTC News) -

Nhiều mặt hàng có giá rẻ khó tin ở chợ Đức Thượng (xã Hoài Đức, Hà Nội). (Video: Phạm Duy)

10.000 đồng/bát cháo lòng, 15.000 đồng/bát bún chả

Mức giá khó tin này xuất hiện ở chợ Đức Thượng (xã Hoài Đức, Hà Nội). Sáng 16/9, giữa tiết trời mưa rét, nhiều thực khách thưởng thức bát cháo lòng nóng hổi, đầy đặn với lòng, dạ dày, ruột non, kèm các loại rau thơm với giá bán cao nhất chỉ 20.000 đồng/bát.

Thấy chủ quán quảng cáo mức giá rẻ bất ngờ, PV đề nghị tăng thêm 5.000 đồng lòng, dạ dày, ruột non nhưng chị Đinh Thị Huyền thẳng thắn từ chối: “Không ăn hết đâu, bát này đã nhiều lắm rồi”.

“Tôi bán ở chợ Đức Thượng này được hơn 20 năm rồi. Giá 20.000 đồng là mới tăng thêm 5.000 đồng từ năm 2024, khi giá cả thị trường biến động. Trước đó, tôi chỉ bán 10.000 - 15.000 đồng/bát. Tôi chủ yếu phục vụ người dân gần đây với mức thu nhập có hạn. Nhưng nhiều khách lạ cũng tìm đến ăn và rất bất ngờ về giá cả”, chị Huyền nói thêm.

Quán cháo lòng giá cao nhất 20.000 đồng/bát tại chợ Đức Thượng.

Khi được hỏi vì sao giá bán lại rẻ thế, chị Huyền lý giải: Ở đây, mỗi tháng gia đình chị chỉ đóng hơn 200.000 đồng tiền thuê trong chợ. Đồng thời, chị xác định lấy công làm lãi. Lòng thì được lựa chọn, mua trực tiếp từ lò mổ về rồi chế biến, vừa đảm bảo vệ sinh thực phẩm, vừa ngon và rẻ.

Gần đó, quán bún chả của chị Ngô Thị Hải cũng gây bất ngờ cho thực khách với mức giá vô cùng rẻ. Mỗi bát bún chả được chị bán với giá thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 25.000 đồng.

“Tôi bán giá để phục vụ tất cả các đối tượng khách hàng, vì người dân ở đây là người lao động phổ thông vùng nông thôn, thu nhập không cao, nhu cầu ăn uống, sinh hoạt cũng bình dân”, chị Hải nói.

Quán bún chả của chị Ngô Thị Hải.

Theo quan sát, bát bún chả giá 15.000 đồng gồm khoảng 3 lạng bún, 4 viên chả, 4 miếng thịt nướng kèm đĩa rau thơm, xà lách, ớt tươi, chanh và quất. Bát bún giá 25.000 đồng gồm 3 lạng bún, 6-7 viên chả, 5-6 miếng thịt nướng cùng đầy đủ gia vị, rau thơm.

“Tôi thuê địa điểm giá thấp chỉ vài trăm nghìn đồng/tháng, hai mẹ con tự làm mọi công đoạn nên có thể bán được giá thấp để thu hút khách hàng”, chị Hải nói.

Tương tự, các hàng quán tại chợ Giang Xá (xã Hoài Đức) cũng duy trì mức giá bình dân. Mỗi bát bún ngan, bún gà, phở gà, bún mọc, bún chả được bán với giá từ 10.000 - 25.000 đồng/bát có đầy đủ topping.

Chị Bùi Thị Hoa, tiểu thương tại chợ Giang Xá, chia sẻ, người dân có thu nhập không cao nên không thể chi trả 40.000 - 50.000 đồng cho một bát phở, bún được. Nếu tiểu thương bán với mức giá đó như ở vùng trung tâm thì sẽ lập tức ế ẩm do mất khách.

Chị Bùi Thị Hoa, tiểu thương tại chợ Giang Xá, bán cao nhất 25.000 đồng/bát bún.

“Tôi bán giá từ 10.000 đồng đến cao nhất là 25.000 đồng. Bát bún 10.000 đồng gồm 3 lạng bún, vài miếng mọc, vài miếng thịt gà xé và nước dùng. Dù giá rẻ nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo chất lượng, trong đó nước dùng phải ninh từ xương ống, xương cục. Mình chế biến phục vụ người dân như phục vụ chính mình”, chị Hoa khẳng định.

Trong thời gian phóng viên khảo sát tại hai chợ Đức Thượng và Giang Xá sáng 16/9, đoàn kiểm tra của Phòng Kinh tế xã Hoài Đức cũng bất chợt đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm an toàn thực phẩm, tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và ổn định giá thị trường.

Đoàn kiểm tra của Phòng Kinh tế xã Hoài Đức đi lấy mẫu kiểm nghiệm tại chợ Đức Thượng sáng 16/9.

Chợ dân sinh Yên Mỹ (xã Thanh Trì) cũng nổi tiếng là khu chợ giá rẻ ở Hà Nội. Khu chợ này nằm trên tuyến đường đê Nguyễn Khoái, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 14 km và cách trung tâm hành chính xã Thanh Trì 3,5 km.

Bà Lại Thị Thu Hà, tiểu thương kinh doanh hải sản tại chợ, cho biết, đã bán hàng ở đây nhiều năm. Hiện ốc nhồi loại 40-50 con/kg có giá 50.000 đồng/kg; cá trắm trắng từ 1,2 kg trở lên giá 60.000 đồng/kg; cá trắm trắng cắt khúc, bỏ đầu và đuôi giá 90.000 đồng/kg.

“Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với các khu chợ ở trung tâm Hà Nội. Hiện nhiều nơi đang bán ốc nhồi 100.000 - 120.000 đồng/kg, cá trắm 80.000 đồng/kg, cá trắm cắt khúc 120.000 đồng/kg”, bà Hà nói.

Tại sạp rau củ gần đó, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh cho biết, rau muống có giá 12.000 đồng/bó, cải bắp 10.000 đồng/kg, cải xanh 10.000 đồng/bó và chuối tây loại 15-20 quả/nải giá 20.000 đồng. “Mức giá này đắt hơn trong vài ngày nay, do mưa liên tiếp khiến rau xanh khan hiếm, nhưng vẫn rẻ hơn rất nhiều các khu chợ khác. Nguyên nhân là chúng tôi lấy trực tiếp tại những vựa rau gần đây mà không phải qua đầu mối trung gian. Theo tôi được biết, mỗi mớ rau muống ở nhiều nơi có giá đến 20.000 - 25.000 đồng/mớ. Các loại rau củ quả khác giá cũng rất cao”, chị Hạnh nói.

Giá nhiều mặt hàng ở chợ Yên Mỹ thấp hơn nhiều so với ở chợ khu vực trung tâm Hà Nội. (Đồ họa: Phạm Duy)

Khảo sát tại chợ dân sinh Yên Mỹ cho thấy, giá nhiều mặt hàng thấp hơn khoảng 15-25% so với nhiều chợ dân sinh khác. So với siêu thị và cửa hàng tiện lợi, mức chênh lệch có thể lên tới 30-40%.

Ví dụ, tại một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên đường Minh Khai, cá trắm trắng cắt khúc tại siêu thị được bán với giá 225.000 đồng/kg, cao hơn chợ Yên Mỹ 135.000 đồng/kg.

Không chỉ các chợ dân sinh ở khu vực ngoại thành mà ngay tại chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều mặt hàng cũng đang có giá bán bình dân.

Tại cửa hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Trường, cua Cà Mau loại 0,4-0,6 kg/con được bán với giá 250.000 đồng/kg; tôm thẻ chân trắng loại khoảng 20 con/kg giá 250.000 đồng/kg; mực tươi loại 5-8 con/kg giá 240.000 đồng/kg và ốc hương loại 40-50 con/kg giá 230.000 đồng/kg.

Một tiểu thương kinh doanh thịt heo, thịt bò tại chợ cho biết thịt ba chỉ có giá 120.000 đồng/kg, móng giò 70.000 đồng/kg, chân giò 110.000 đồng/kg và thịt bò thăn 200.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, mức giá này thấp hơn rất nhiều so với giá tại siêu thị. Hiện tại nhiều siêu thị, ốc hương loại 40-50 con/kg giá 520.000 đồng/kg. Thịt bắp bò đang được bán với giá 400.000 đồng/kg, thịt thăn 395.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với giá bán tại chợ đầu mối.

Tôm thẻ chân trắng tại siêu thị, loại khoảng 20-25 con/kg, có giá 550.000 đồng/kg, cao hơn 300.000 đồng/kg so với mức giá tại chợ đầu mối. Mực tươi loại 5-8 con/kg giá 550.000 đồng/kg.

Bán hàng với giá phù hợp, cửa hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Trường luôn thu hút đông đảo khách hàng.

Cũng tại chợ đầu mối phía Nam, các mặt hàng rau củ quả đang rẻ hơn nhiều so với siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Cà chua được bán với giá 10.000-12.000 đồng/kg; mướp, chanh, khoai tây, cà rốt, cải bắp và cải thảo dao động 10.000-14.000 đồng/kg. Bí đỏ, ngô ngọt, hành tây, dưa chuột và súp lơ xanh có giá khoảng 8.000-14.000 đồng/kg.

Một số loại hoa quả phổ biến như xoài, dưa vàng, ổi và dưa lưới có giá dao động 25.000-45.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại siêu thị, cà chua có giá 50.000 đồng/kg. Các loại củ, quả khác như cà rốt, khoai tây, mướp, chanh, bắp cải cũng có giá từ 25.000-40.000 đồng/kg, cao hơn chợ đầu mối khoảng 2-3 lần.

Giá các loại hoa quả như dưa vàng, dưa lưới, xoài tại siêu thị cũng cao hơn khoảng 1,5-2 lần so với chợ đầu mối.

Giá một số mặt hàng ở chợ đầu mối phía Nam thấp hơn nhiều so với siêu thị, cửa hàng tiện lợi. (Đồ họa: Phạm Duy)

Thịt heo giá “mềm” hơn tới 100.000 đồng/kg

Tại TP.HCM cũng tồn tại những khu chợ có mức giá khá “mềm”, từ các chợ cóc, chợ dân sinh đến những điểm bán nằm gần khu dân cư, khu công nghiệp. Nhiều mặt hàng thiết yếu như thịt heo, hải sản, rau củ, trái cây có giá thấp hơn đáng kể so với một số chợ truyền thống ở khu vực trung tâm.

Rau xanh đồng giá 10.000 đồng/túi tại một khu chợ ở TP.HCM.

Tại khu chợ cóc tại hẻm 430 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), giá nhiều mặt hàng được điều chỉnh linh hoạt theo giá nhập và sức mua trong ngày. Đây là một trong những điểm bán cho thấy cách tiểu thương duy trì mức giá thấp để giữ khách và tăng lượng hàng tiêu thụ.

Ở một sạp thịt heo trong khu chợ, ông Lê Văn Tin cho biết giá bán hiện nay gồm sườn 180.000 đồng/kg, thịt ba rọi 130.000 đồng/kg, thịt nạc 120.000 đồng/kg, giò 100.000 đồng/kg. Ông Tin cho biết nguồn thịt được nhập trực tiếp từ chợ đầu mối Hóc Môn. Khoảng 5-6 ngày gần đây, giá heo tại chợ đầu mối đã tăng thêm hơn 10.000 đồng/kg nhưng ông vẫn chưa tăng giá bán.

“Giá lấy vào tăng nhưng nếu mình tăng theo thì người tiêu dùng không mua. Ở đây khách quen với giá này nên phải cố giữ giá”, ông Tin nói.

Thịt heo được bán với giá khá thấp so với mặt bằng chung.

Ở một sạp khác trong cùng khu chợ, mức giá còn thấp hơn. Thịt nạc dăm và thịt ba rọi cùng được bán 120.000 đồng/kg, thịt đùi 100.000 đồng/kg, xương 90.000 đồng/kg. Sườn non có giá gốc 150.000 đồng/kg nhưng đang bán xả chỉ còn 120.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại một chợ truyền thống ở khu vực trung tâm như chợ Tân Định, chị Linh cho biết thịt nạc dăm đang ở mức 170.000 đồng/kg, thịt ba rọi 230.000 đồng/kg và sườn non 230.000 đồng/kg. Theo chị, các mức giá này không tăng cũng không giảm so với những ngày trước.

Như vậy, với cùng nhóm mặt hàng, mức chênh lệch giữa hai khu chợ có thể lên tới hàng chục, thậm chí hơn 100.000 đồng/kg.

Thịt heo chênh giá nhau từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng/kg tại 2 khu chợ.

Không chỉ thịt heo, hải sản tại khu chợ này cũng có những thời điểm được bán với mức giá thấp. Ông Bình, tiểu thương bán hải sản đã gần 20 năm tại đây, cho biết giá bán có thể thay đổi ngay trong ngày tùy lượng khách và lượng hàng còn lại.

Theo ông, mực buổi sáng thường có giá 130.000-140.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu đến cuối buổi vẫn còn nhiều hàng, tiểu thương có thể bán sổ với giá 100.000 đồng/kg để tiêu thụ hết trong ngày.

Giá bán thấp nhưng tiểu thương chọn cách tăng sản lượng tiêu thụ để bù lại lợi nhuận. Ông Bình cho biết, nếu bán 10kg có thể lời khoảng 300.000 đồng thì mình phải bán 50-70 kg mới đạt mức lợi nhuận tương tự. “Thay vì tăng giá nhưng bán được ít, ở đây nhiều tiểu thương chọn bán số lượng lớn. Bán nhiều thì lợi nhuận sẽ được bù lại”, ông Bình nói.

Mực được bán với giá 100.000 đồng/kg.

Với mặt hàng trái cây, yếu tố mùa vụ cũng tạo ra mức giá khá thấp. Ông Tuấn, một tiểu thương tại khu chợ, cho biết thanh long và một số loại trái cây đang vào mùa nên được bán theo hình thức sổ xả. Có thời điểm giá chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng/kg, mức thấp nhất gần đây khoảng 12.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, theo ông Tuấn, một số người bán ở các khu chợ khác cũng tìm đến đây mua hàng. Có loại được mua khoảng 10.000 đồng/kg rồi mang về bán ở nơi khác với giá khoảng 20.000 đồng/kg.

Điều này phần nào cho thấy sự khác biệt về giá giữa các khu chợ không chỉ đến từ bản thân hàng hóa mà còn phụ thuộc vào nguồn nhập, chi phí và cách thức tiêu thụ.

Giá một số mặt hàng tại các khu chợ giá rẻ, chợ truyền thống khu vực trung tâm và siêu thị. (Đồ họa: Nguyễn Liến)

Chấp nhận bán nhanh, lời ít

Bà Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương có hơn 20 năm buôn bán tại khu chợ, cho biết đậu bắp trước đó được bán 15.000 đồng/kg nhưng nay tăng lên 18.000 đồng/kg. Hành lá được bán khoảng 15.000 đồng/bó, trong khi tại một số khu chợ khác có thể ở mức 25.000-30.000 đồng/bó. Nhiều loại rau củ khác được bán đồng giá 10.000 hoặc 15.000 đồng/kg.

Bà Hiền bán đồng giá nhiều túi thực phẩm với các loại rau củ quả giá 10.000 đồng/túi.

Mức giá này được xem là khá thấp so với mặt bằng chung tại các chợ truyền thống hiện nay tại TP.HCM. Mặc dù vậy, theo bà Hiền, mức giá này đã là cao so với những ngày trước vì những ngày gần đây mưa liên tục, một số khu vực miền Tây bị ngập khiến nguồn rau củ vận chuyển lên TP.HCM không kịp, từ đó đẩy giá tăng.

“Giá có thể thay đổi rất nhanh theo giá nhập. Hôm trước nhập 15.000 đồng/kg nhưng hôm sau lấy được hàng 10.000 đồng/kg thì tiểu thương cũng bán xuống theo”, bà Hiền cho biết.

Chính cách bán linh hoạt này tạo nên đặc trưng giá rẻ của khu chợ. Điểm chung của nhiều tiểu thương là chấp nhận mức lợi nhuận thấp trên từng kilogram để đổi lại lượng khách và tốc độ bán hàng.

Bà Hiền cũng cho biết, người mua tại khu chợ đã quen với mặt bằng giá thấp. Vì vậy, nếu tiểu thương tự ý nâng giá quá cao sẽ rất khó bán. Sau hơn 20 năm buôn bán và nhiều lần thay đổi vị trí, bà Hiền vẫn chọn ở lại khu chợ bởi lượng khách quen đã hình thành từ lâu.

Nhiều loại thực phẩm được bán với giá khá “mềm”.

Giữa lúc chi phí sinh hoạt của người dân ngày càng được cân nhắc kỹ hơn, những khu chợ có mức giá thấp trở thành lựa chọn của một bộ phận người tiêu dùng. Không phải mặt hàng nào cũng rẻ và giá cũng không cố định, nhưng cách nhập hàng trực tiếp, bán số lượng lớn, hạn chế trung gian và sẵn sàng xả hàng trong ngày giúp nhiều tiểu thương duy trì mức giá cạnh tranh.

Rau muống được bán với giá 12.000 đồng/kg trong khi ở một số chợ truyền thống khác có giá 20.000 đồng/kg

Với người mua, chênh lệch vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi kg có thể không lớn trong một lần mua, nhưng khi cộng nhiều loại thực phẩm cho một bữa ăn hoặc chi tiêu cả tháng, khoản tiết kiệm này trở nên đáng kể. Đây cũng là lý do những khu chợ “giá mềm” vẫn có sức hút riêng giữa thời điểm giá cả nhiều mặt hàng liên tục biến động.