Những bát bún 10.000 đồng giữa chợ Hà Nội

(VTC News) -

Nhiều mặt hàng có giá rẻ khó tin ở chợ Đức Thượng (xã Hoài Đức, Hà Nội). (Video: Phạm Duy)

Mức giá khó tin này xuất hiện ở chợ Đức Thượng (xã Hoài Đức, Hà Nội). Sáng 16/9, giữa tiết trời mưa rét, nhiều thực khách thưởng thức bát cháo lòng nóng hổi, đầy đặn với lòng, dạ dày, ruột non, kèm các loại rau thơm với giá bán cao nhất chỉ 20.000 đồng/bát.

Thấy chủ quán quảng cáo mức giá rẻ bất ngờ, PV đề nghị tăng thêm 5.000 đồng lòng, dạ dày, ruột non nhưng chị Đinh Thị Huyền thẳng thắn từ chối: “Không ăn hết đâu, bát này đã nhiều lắm rồi”.

“Tôi bán ở chợ Đức Thượng này được hơn 20 năm rồi. Giá 20.000 đồng là mới tăng thêm 5.000 đồng từ năm 2024, khi giá cả thị trường biến động. Trước đó, tôi chỉ bán 10.000 - 15.000 đồng/bát. Tôi chủ yếu phục vụ người dân gần đây với mức thu nhập có hạn. Nhưng nhiều khách lạ cũng tìm đến ăn và rất bất ngờ về giá cả”, chị Huyền nói thêm.

Quán cháo lòng giá cao nhất 20.000 đồng/bát tại chợ Đức Thượng.

Khi được hỏi vì sao giá bán lại rẻ thế, chị Huyền lý giải: Ở đây, mỗi tháng gia đình chị chỉ đóng hơn 200.000 đồng tiền thuê trong chợ. Đồng thời, chị xác định lấy công làm lãi. Lòng thì được lựa chọn, mua trực tiếp từ lò mổ về rồi chế biến, vừa đảm bảo vệ sinh thực phẩm, vừa ngon và rẻ.

Gần đó, quán bún chả của chị Ngô Thị Hải cũng gây bất ngờ cho thực khách với mức giá vô cùng rẻ. Mỗi bát bún chả được chị bán với giá thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất 25.000 đồng.

“Tôi bán giá để phục vụ tất cả các đối tượng khách hàng, vì người dân ở đây là người lao động phổ thông vùng nông thôn, thu nhập không cao, nhu cầu ăn uống, sinh hoạt cũng bình dân”, chị Hải nói.

Quán bún chả của chị Ngô Thị Hải.

Theo quan sát, bát bún chả giá 15.000 đồng gồm khoảng 3 lạng bún, 4 viên chả, 4 miếng thịt nướng kèm đĩa rau thơm, xà lách, ớt tươi, chanh và quất. Bát bún giá 25.000 đồng gồm 3 lạng bún, 6-7 viên chả, 5-6 miếng thịt nướng cùng đầy đủ gia vị, rau thơm.

“Tôi thuê địa điểm giá thấp chỉ vài trăm nghìn đồng/tháng, hai mẹ con tự làm mọi công đoạn nên có thể bán được giá thấp để thu hút khách hàng”, chị Hải nói.

Tương tự, các hàng quán tại chợ Giang Xá (xã Hoài Đức) cũng duy trì mức giá bình dân. Mỗi bát bún ngan, bún gà, phở gà, bún mọc, bún chả được bán với giá từ 10.000 - 25.000 đồng/bát có đầy đủ topping.

Chị Bùi Thị Hoa, tiểu thương tại chợ Giang Xá, chia sẻ, người dân có thu nhập không cao nên không thể chi trả 40.000 - 50.000 đồng cho một bát phở, bún được. Nếu tiểu thương bán với mức giá đó như ở vùng trung tâm thì sẽ lập tức ế ẩm do mất khách.

Chị Bùi Thị Hoa, tiểu thương tại chợ Giang Xá, bán cao nhất 25.000 đồng/bát bún.

“Tôi bán giá từ 10.000 đồng đến cao nhất là 25.000 đồng. Bát bún 10.000 đồng gồm 3 lạng bún, vài miếng mọc, vài miếng thịt gà xé và nước dùng. Dù giá rẻ nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo chất lượng, trong đó nước dùng phải ninh từ xương ống, xương cục. Mình chế biến phục vụ người dân như phục vụ chính mình”, chị Hoa khẳng định.

Trong thời gian phóng viên khảo sát tại hai chợ Đức Thượng và Giang Xá sáng 16/9, đoàn kiểm tra của Phòng Kinh tế xã Hoài Đức cũng bất chợt đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm an toàn thực phẩm, tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và ổn định giá thị trường.

Đoàn kiểm tra của Phòng Kinh tế xã Hoài Đức đi lấy mẫu kiểm nghiệm tại chợ Đức Thượng sáng 16/9.

Giữa phố trung tâm cũng bán rẻ bất ngờ

Tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội, tuy hiếm hoi hơn nhưng cũng không phải không có những nơi bán bún, phở chỉ hơn 20.000 - 30.000 đồng/bát.

Giữa phố Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam) đông đúc, nằm trong con ngõ nhỏ là một quán phở khá hút khách với mức giá bình dân 30.000 đồng/bát. Chị Nguyễn Thị Kiều, chủ quán, cho biết, do quán được mở trên diện tích đất của gia đình, cũng không phải thuê nhân công nên chi phí được tiết giảm đáng kể, giúp chị vẫn giữ được giá bán từ bao năm nay, trong khi các hàng quán xung quanh đã nhiều lần tăng giá.

Chị Nguyễn Thị Kiều, chủ quán phở trên phố Thợ Nhuộm.

Chị Kiều cho biết thêm, nếu không vì lý do đặc biệt thì chị sẽ không đổi giá. Dù lợi nhuận có thể thấp nhưng đổi lại quán sẽ giữ được lượng khách ổn định, đó là những khách hàng bình dân, những người lao động có thu nhập thấp, học sinh, sinh viên...

“Dù không phải là quán lớn và không có chiến lược gì bài bản nhưng tôi tin đây là kế hoạch đúng đắn. Bằng chứng là bao năm nay quán luôn đông khách, dù không chạy quảng cáo, không có mặt tiền hút mắt. Tôi vẫn nói đùa rằng đây là chiêu marketing của riêng mình”, chị Kiều vui vẻ nói.

Đi từ phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) vào ngõ 1 khoảng 300m, quán phở “Tuyết Thực - Phở bò gà” nằm gọn bên tay phải với chiếc biển quảng cáo đỏ đã phai nhạt cũ kỹ, hằn lên dấu ấn của thời gian. Quán được mở dưới tầng trệt của khu tập thể ngành đường sắt cũ kỹ. Vì mở ngay tại nhà nên quán mang không khí của một căn bếp gia đình chật chội và tận dụng từng m² không gian để bày biện bàn ghế cho khách ngồi.

Quán phở Tuyết Thực giữ giá 23.000 đồng/bát phở đã nhiều năm nay.

Theo anh Huỳnh Văn Tài, một lái xe ôm công nghệ sinh sống trong ngõ 1 Khâm Thiên, đây không chỉ là quán ăn quen thuộc của người dân ngõ này mà của cả dân chạy xe ôm, lao động thu nhập thấp. “Mỗi bát phở bò tái chín hay phở gà size nhỏ giá chỉ 23.000 đồng. Giữa thời mà hàng hóa liên tục tăng giá và khó giảm thì bát phở này quá phù hợp với túi tiền của người nghèo. Ngồi ăn trong quán còn có cảm giác như đang dùng bữa ăn tại gia đình vì không khí ấm cúng, gần gũi, bình dị”, anh Tài nói.

Bát phở bò tái nạm mà anh Tài gọi gồm cả thịt bò nhúng tái và hấp chín, không hề ít thịt so với mức giá chỉ 23.000 đồng. Nước dùng trong, không gây cảm giác quá béo hay ngậy. Quán có nêm một chút mì chính, nhưng nếu khách không thích, có thể nhờ chủ quán bỏ qua. Ai muốn ăn nhiều bánh phở hơn cũng sẽ được phục vụ.

Chủ quán là anh Nguyễn Ngọc Thực chia sẻ: “Gia đình tôi mở quán từ năm 2003. Những ngày đầu, một bát phở chỉ khoảng 3.000 - 4.000 đồng. Sau đó giá lần lượt tăng lên 5.000, 10.000, 15.000 rồi 20.000 đồng. Khoảng 7 năm trước, quán điều chỉnh lên 23.000 đồng vì chi phí điện tăng và từ đó đến nay vẫn giữ nguyên mức giá này”.

Quán bún phở của chị Chu Thị Liễu (ngõ 1, Khâm Thiên) cũng được bán với giá 25.000 đồng/bát.

Cách quán ăn của anh Thực khoảng 200m, một quán bán bún dọc mùng móng giò, phở bò tái chín của chị Chu Thị Liễu cũng được bán với giá 25.000 đồng/bát.

Chị Liễu là cán bộ đã nghỉ hưu 4 năm trước, thời gian rảnh nhiều nên mở quán bún, phở hơn 2 năm nay. “Nhà không phải thuê, người lao động không phải thuê nên giá bán vừa phải để người dân xung quanh đến ăn và lấy công làm lãi. Với mức giá các loại thực phẩm như hiện tại, mức giá 25.000 đồng giúp tôi chỉ lãi từ 2.000 - 3.000 đồng mỗi bát”, chị Liễu nói.