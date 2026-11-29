(VTC News) -

Chỉ trong thời gian ngắn, Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng ban hành các nghị quyết, luật, nghị định, xác lập thể chế, cơ chế, chính sách vượt trội, đột phá, tạo điều kiện thuận lợi nhất để TP Đồng Nai phát triển nhanh, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Đồng Nai hướng đến sẽ là “đô thị đặc biệt,” giữ vai trò dẫn dắt công nghiệp hàng không, vũ trụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai ngày 18/5.

Hành lang pháp lý cho phát triển đô thị đặc biệt

Ngày 21/7, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 16 về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Nghị quyết xác định phát triển Đồng Nai trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cực tăng trưởng đa chức năng, giữ vai trò dẫn dắt về công nghiệp hàng không, vũ trụ, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại biên giới, nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; phát huy vị trí trung tâm chiến lược của đô thị sân bay, kết nối toàn cầu.

Tiếp đó, Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1/10, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy Đồng Nai phát triển trở thành đô thị đặc biệt.

Ngày 26/11, Chính phủ ban hành Nghị định 422/2026 quy định cơ chế, chính sách phát triển TP Đồng Nai, trong đó quy định việc áp dụng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt theo Luật Phát triển đô thị.

Theo Nghị định, Đồng Nai tham gia liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt cùng TP.HCM và các địa phương khác thuộc vùng đô thị đặc biệt, được thực hiện các cơ chế, chính sách dành cho địa phương trong vùng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Triển khai Nghị quyết 16, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 179.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, quan điểm xuyên suốt của kế hoạch là đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; tổ chức không gian đô thị theo hướng mở, đa trung tâm, đa cực, đa tầng, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo, tăng cường liên kết vùng, quốc gia và quốc tế.

Đồng Nai xác định Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống hạ tầng chiến lược, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để phát triển ngang tầm các đô thị sân bay lớn trong khu vực và thế giới.

Lấy sân bay Long Thành làm hạt nhân phát triển

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai ngày 18/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Đồng Nai cần lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển; sớm xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận; phối hợp với các bộ, ngành bảo đảm tiến độ sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng.

Theo UBND TP Đồng Nai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sân bay Long Thành không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải mà còn là hạ tầng lõi để kết nối Việt Nam với các chuỗi giá trị và mạng lưới logistics toàn cầu. Khi kết hợp với hệ thống cảng biển và trung tâm tài chính, thương mại của TP.HCM, khu vực này sẽ hình thành một cực tăng trưởng có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

TS Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế, cho rằng, với lợi thế sân bay Long Thành và hệ thống giao thông đa phương thức, Đồng Nai cần khai thác lợi thế của khu thương mại tự do gắn với sân bay và cảng biển Phước An, thúc đẩy quá trình tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với đó là phát triển hệ thống logistics, gồm cảng biển, cảng hàng không, cảng cạn dọc hành lang công nghiệp - dịch vụ - đô thị; hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đến sân bay Long Thành, cảng biển Phước An, kết nối với cụm cảng biển số 4 của Đông Nam Bộ; phát triển du lịch quốc tế dựa trên lợi thế sân bay Long Thành.

Ngày 15/12/2025, chuyến bay kỹ thuật của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất hạ cánh an toàn xuống đường băng sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Hình thành trục động lực phát triển mới của toàn vùng

Theo UBND TP Đồng Nai, không gian phát triển của Đồng Nai gắn kết, bổ trợ chặt chẽ với TP.HCM, cùng hình thành một chỉnh thể đô thị - công nghiệp - dịch vụ quy mô lớn, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng của cả nước.

Hệ thống đường cao tốc, đường vành đai, cảng biển, sân bay đang được đầu tư đồng bộ, góp phần hoàn thiện chuỗi logistics liên hoàn giữa công nghiệp - cảng biển - hàng không, đưa Đồng Nai trở thành mắt xích trung tâm trong mạng lưới cung ứng hàng hóa xuất, nhập khẩu của cả nước.

Bên cạnh đó, các dự án đường sắt đô thị kết nối Đồng Nai với TP.HCM, đặc biệt là khu vực Nhơn Trạch - Long Thành và sân bay Long Thành, sẽ tạo không gian đô thị liên thông, giảm áp lực hạ tầng, nâng cao hiệu quả phân bổ dân cư, lao động và các hoạt động kinh tế.

Đây là nền tảng để hình thành vùng đô thị đa trung tâm, trong đó Đồng Nai và TP.HCM cùng tạo thành trục động lực phát triển mới của toàn vùng.

Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị xác định: “Đến năm 2035, TP Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc”.