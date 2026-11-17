Ở chiều ngược lại, phương tiện từ đường Võ Thị Sáu di chuyển đến điểm cuối nhánh 1 hiện chưa được phép rẽ trái lên cầu An Hảo. Các phương tiện buộc phải rẽ phải vào đường Đặng Văn Trơn, sau đó di chuyển đến các nút giao được phép quay đầu để trở lại đường Lê Văn Duyệt, hướng ra Quốc lộ 1A.