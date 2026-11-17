Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao 3 điểm
TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn, Công viên Bạch Đằng - phường Thủ Dầu Một và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu trong tối 24/11.
Công trường nhà ga T2 Sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027 tăng tốc về đích
Nhà ga T2 với hình tượng phượng hoàng lửa xong mái thép khu chính, kết cấu bê tông khu chính đạt 95%; nhà ga VIP chuyển sang giai đoạn hoàn thiện, phục vụ APEC 2027.
'Hà bá' khoét sâu vào bờ ở Cửa Lở, người dân nơm nớp lo âu
Những hàng dừa, phi lao hơn chục năm tuổi bật gốc nằm trơ trọi, lộ ra hình ảnh Cửa Lở (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) bị xói lở nghiêm trọng sau đợt mưa lớn.
Từ HH Linh Đàm đến Thanh Hà: Bài toán an cư sau những sai phạm xây dựng
Trước phương án bố trí nhà ở tại Thanh Hà, nhiều cư dân HH Linh Đàm lo lắng cuộc sống bị xáo trộn sau hơn một thập kỷ an cư.
Cận cảnh các siêu nút giao kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành
Hàng loạt nút giao đa tầng đang hình thành, kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành qua cao tốc, vành đai, quốc lộ, phục vụ sân bay khai thác cuối năm 2026.
Dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng dự kiến 30/11 vận hành 6 cống ngăn triều
Dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng dự kiến vận hành 30/11, góp phần giải quyết ngập cho khoảng 6,5 triệu dân và giải quyết ngập do triều cường trên phạm vi 570km².
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