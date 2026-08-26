Chiếm giữ 130 triệu đồng của người chuyển khoản nhầm, người đàn ông bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lâm Văn Thới (SN 1993, ở phường Tân Bình, TP.HCM) về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản theo khoản 1, Điều 176 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Lâm Văn Thới làm việc với Cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, ngày 9/4/2024, chị P.T.T.L (SN 1994, ở phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại đã thao tác nhầm và chuyển số tiền 130 triệu đồng vào tài khoản mang tên LAM VAN THOI.

Nhận thấy sai sót, chị L. đã đến ngân hàng đề nghị tra soát, khiếu nại về việc chuyển tiền nhầm, đồng thời chị L. cùng ngân hàng đã nhiều lần liên hệ với Thới và yêu cầu Thới trả lại số tiền trên nhưng Thới chặn liên lạc với chị L. và không sinh sống tại địa phương.

Sau một thời gian truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Lâm Văn Thới đang sinh sống tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long nên đã làm việc với Thới.

Quá trình làm việc, Thới khai nhận, mặc dù biết rõ số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình và nhiều lần được chị L. cũng như cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả số tiền trên nhưng Thới vẫn cố tình chiếm giữ và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vụ việc nêu trên là lời cảnh báo cho những cá nhân có ý định chiếm đoạt tài sản từ các giao dịch nhầm lẫn, bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ để xử lý.