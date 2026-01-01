Nhận lại 700 triệu đồng chỉ sau 1 ngày chuyển khoản nhầm

(VTC News) -

Nhờ sự phối hợp xác minh kịp thời của Công an xã Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình) cùng các đơn vị liên quan, một người dân trên địa bàn đã nhận lại đầy đủ số tiền 700 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Theo thông tin từ Công an xã Phát Diệm, ngày 31/12/2025, đơn vị tiếp nhận trình báo của anh Ngô Văn Huy (sinh năm 1984, trú tại xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch tại Ngân hàng VietinBank - chi nhánh Phát Diệm, anh đã sơ suất chuyển nhầm 700 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phát Diệm đã nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với Ngân hàng VietinBank chi nhánh Phát Diệm tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định số tiền trên được chuyển nhầm vào tài khoản của anh Nguyễn Đức M. (sinh năm 2003, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Công an xã Phát Diệm sau đó đã phối hợp với Công an phường Bắc Giang và các đơn vị liên quan để liên hệ, làm việc với chủ tài khoản. Anh M. cho biết rất bất ngờ khi phát hiện số tiền lớn không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau khi được hướng dẫn cụ thể, anh đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và chuyển trả lại toàn bộ 700 triệu đồng cho anh Huy.

Anh Ngô Văn Huy thông tin lại với Công an xã Phát Diệm về việc mình đã nhận lại đầy đủ 700 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, trên cả nước cũng từng ghi nhận nhiều vụ việc chuyển khoản nhầm với số tiền lớn. Điển hình như vụ một người dân tại TP.HCM chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản người lạ. Tuy nhiên, chủ tài khoản nhận tiền không hợp tác hoàn trả, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc sau đó đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đồng thời trở thành bài học cảnh tỉnh về sự cẩn trọng trong các giao dịch tài chính không dùng tiền mặt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, đặc biệt là số tài khoản và tên người nhận trước khi xác nhận giao dịch. Trong trường hợp không may chuyển tiền nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, tránh để kéo dài gây khó khăn cho quá trình xử lý.

Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm, lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh việc chủ động thông báo, phối hợp hoàn trả là nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Trường hợp cố tình chiếm giữ, sử dụng số tiền không thuộc quyền sở hữu có thể bị xem xét xử lý theo các quy định hiện hành.