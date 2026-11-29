(VTC News) -

Ông Nguyễn Đức Anh - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho biết, VN-Index kết tuần 23-27/11 ở mức 1.654 điểm, giảm 35 điểm (tương đương 2,1%), đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp. Nhịp hồi đầu tuần đưa chỉ số lên kiểm định 1.700 điểm nhưng thất bại khi thanh khoản chưa cải thiện.

Chỉ số sau đó mất vùng hỗ trợ 1.670 điểm và giảm mạnh trong phiên 26/11, đóng cửa ở 1.630 điểm, mức thấp nhất từ đầu tháng 11, chủ yếu do nhóm Vingroup và nhóm Ngân hàng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 900 tỷ VND trong tuần, mặc dù đã quay lại mua ròng 564 tỷ đồng ở phiên cuối tuần.

“Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng cho tuần 30/11-04/12. Kịch bản cơ sở là VN-Index dao động trong biên độ 1.600-1.670 điểm. Vùng 1.670 điểm, hỗ trợ cũ vừa bị phá vỡ, nay là kháng cự gần, và chúng tôi cho rằng nhịp hồi hiện tại nhiều khả năng chịu áp lực tại đây nếu thanh khoản tiếp tục thấp hơn mức bình quân”, ông Đức Anh cho hay.

Chứng khoán tuần tới vẫn trong xu hướng giảm. (Ảnh minh hoạ)

Ông cũng cho biết, chưa thấy cơ sở cho một sự đảo chiều trong ngắn hạn khi chỉ có 19% số cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình động 20 phiên (MA20), nhóm ngân hàng chưa thoát khỏi xu hướng giảm và khối ngoại mới có một phiên mua ròng sau chuỗi bán ròng kéo dài. Bên cạnh đó, những bất định liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam vẫn là yếu tố rủi ro cần theo dõi.

Trong bối cảnh này, chuyên gia Pinetree cho rằng nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu hiện có, chưa vội mở vị thế mua mới. Quan điểm thận trọng chỉ được xem xét lại khi VN-Index lấy lại vùng 1.670 điểm, sau đó đóng cửa trên 1.700 điểm với thanh khoản vượt mức bình quân 20 phiên.

Trong khi đó, theo ông Phan Tấn Nhật - Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS, VN-Index vẫn trong xu hướng giảm giá ngắn hạn và có vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. Đây là vùng hỗ trợ mạnh, quan trọng, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 3/2026 và tháng 11/2025.

“Tôi đánh giá thị trường đang dần hình thành vùng đáy với chất lượng thị trường đang dần cải thiện. Từ khi VN-Index tạo đỉnh tháng 5/2026 đến nay, thị trường đã trải qua giai đoạn điều chỉnh kéo dài với chất lượng thị trường suy giảm. Đa số các nhóm ngành, các mã giảm mạnh kéo dài. Nhiều nhóm ngành, các mã sau khi tạo đỉnh từ năm 2025 đã về vùng định giá tương đối hợp lý, các vùng hỗ trợ dài hạn với rủi ro được kiểm soát tốt hơn.

Tôi đánh giá chất lượng thị trường đang tạo đáy với dòng tiền gia tăng vùng giá thấp. Sau giai đoạn giảm mạnh, thị trường đang mở ra nhiều cơ hội với biên an toàn và triển vọng lợi nhuận tốt hơn”, ông Nhật nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng lại nghiêng về khả năng thị trường tiếp tục nhịp hồi trong ngắn hạn. Sau phiên giảm mạnh ngày 26/11, phiên phục hồi cuối tuần với độ lan tỏa tốt đã hình thành mẫu hình nến Bullish Harami, cho thấy áp lực bán đã chững lại và lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện ở vùng giá thấp.

Với tín hiệu này, VN-Index có cơ sở hồi phục lên kiểm định vùng 1.680 - 1.700 điểm, vốn là vùng hỗ trợ cũ đã bị xuyên thủng trước đó và nay trở thành vùng cản gần.

Diễn biến VN-Index những tháng qua. (Ảnh: Stockchart).

Diễn biến cung cầu tại vùng 1.680 - 1.700 điểm sẽ mang tính quyết định với xu hướng ngắn hạn. Nếu chỉ số bứt phá được vùng này với thanh khoản cải thiện và sự lan tỏa phục hồi, nhịp hồi có cơ sở để tiếp diễn và vùng đáy hiện tại sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu dòng tiền suy yếu tại vùng cản trong khi thanh khoản vẫn thấp, rủi ro thị trường quay lại kiểm định vùng 1.600 điểm vẫn cần được tính đến, đặc biệt khi các thông tin về thuế quan và chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) còn chưa rõ ràng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn suy giảm sau khi đánh mất vùng hỗ trợ 1.680 - 1.700 điểm. Vùng 1.600 điểm được xác định là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trong khi 1.680 - 1.700 điểm trở thành vùng kháng cự cần vượt qua.

Thanh khoản sẽ là một trong những tín hiệu quan trọng trong tuần tới. Dù VN-Index tăng 24,22 điểm trong phiên 27/11, giá trị khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 9.263 tỷ đồng, giảm 33,69% so với phiên trước và thấp hơn 19,4% so với bình quân 20 phiên.

Theo đó, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện sau phiên giảm sâu nhưng chưa đủ mạnh để xác nhận một nhịp hồi phục bền vững. Nếu thanh khoản cải thiện cùng với sự trở lại của dòng tiền ngoại, chỉ số có thêm cơ sở củng cố vùng điểm hiện tại. Ngược lại, áp lực bán trở lại có thể khiến VN-Index kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn.