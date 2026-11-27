(VTC News) -

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11, VN-Index tăng 24,22 điểm, tương đương 1,49%, lên 1.653,90 điểm. Đây là mức hồi phục đáng kể sau khi chỉ số mất 57,77 điểm trong phiên hôm qua 26/11, tương ứng mức giảm 3,42%.

Trên sàn HoSE có 217 mã tăng giá, trong khi 93 mã giảm và 59 mã đứng giá. Điều này cho thấy lực cầu không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu trụ mà đã lan tỏa ra nhiều mã trên thị trường.

Các chỉ số khác cũng đồng loạt hồi phục. VN30 tăng 24,65 điểm (1,43%) lên 1.753,53 điểm; HNX-Index tăng 1,54 điểm (0,68%) lên 228,11 điểm; HNX30 tăng 8,37 điểm (2,07%) lên 413,04 điểm. UPCoM-Index là chỉ số hiếm hoi giảm nhẹ 0,22 điểm, tương đương 0,19%.

VN-INdex hồi phục, nhóm dầu khí bứt phá mạnh. (Ảnh minh họa).

Khối lượng giao dịch của VN-Index đạt khoảng 585,79 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch khoảng 11.269 tỷ đồng. Con số này thấp hơn đáng kể so với phiên 26/11, khi thị trường ghi nhận khoảng 809 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị hơn 16.000 tỷ đồng.

Diễn biến trên cho thấy lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại. Dù vậy, thanh khoản suy giảm cũng phản ánh dòng tiền chưa thực sự mạnh dạn quay lại thị trường.

Xét theo nhóm ngành, nhóm dầu khí ghi nhận mức tăng nổi bật. BSR tăng trần 6,87%, GAS tăng 6,62%, trong khi nhiều cổ phiếu khác trong nhóm cũng có diễn biến tích cực. Đây là một trong những nhóm đóng góp đáng kể vào sự hồi phục của thị trường.

Nhóm công nghệ cũng giao dịch khởi sắc với FPT tăng 2,53%. Nhóm bán lẻ ghi nhận MWG tăng 2,69%, trong khi các cổ phiếu ngân hàng như MBB tăng 2,82%, TCB tăng 2,54%, LPB tăng 4,84% và VPB tăng 1,78%.

Ở nhóm bất động sản, VIC tăng 2,17%, VHM tăng 0,17%, VRE tăng 2,82%. Đáng chú ý, VIC tiếp tục là một trong những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới diễn biến của VN-Index.

Ngoài ra, GVR tăng 4,53%, VJC tăng 1,27%, HPG tăng 1,53%, cho thấy sự hồi phục xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác nhau.

Diễn biến VN-INdex trong phiên hôm nay. (Ảnh: SSI).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh như SAB giảm 0,57%, VNM giảm 0,38%. SSI và HDB đứng giá, cho thấy sự phân hóa vẫn hiện hữu dù sắc xanh chiếm ưu thế trên toàn thị trường.

Theo chuyên gia của chứng khoán Kafi, thông tin về mức thuế sơ bộ 35% theo Mục 301 là chất xúc tác khiến áp lực bán tích tụ trước đó bùng phát. Theo vị này, phản ứng của thị trường chủ yếu mang tính tâm lý, trong khi mức thuế được đề cập chưa phải quyết định cuối cùng. Ông dự báo áp lực bán có thể hạ nhiệt sau 1-2 phiên, trước khi chỉ số tìm lại điểm cân bằng tại các vùng hỗ trợ.

Dù thị trường hồi phục trong phiên 27/11, thanh khoản thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn đang thận trọng, đặc biệt khi những diễn biến liên quan đến chính sách thương mại Mỹ chưa ngã ngũ.