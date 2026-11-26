(VTC News) -

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.629,68 điểm sau khi giảm 57,77 điểm (tương ứng 3,42%). Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 809,5 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 16.043 tỷ đồng.

Đáng chú ý, độ rộng thị trường thể hiện sự áp đảo của bên bán. Trên bảng thống kê, có 291 mã giảm giá, trong khi chỉ có 47 mã tăng và 34 mã đứng giá. Điều này cho thấy đà giảm diễn ra trên diện rộng, thay vì chỉ chịu tác động từ một số cổ phiếu trụ.

Ở nhóm vốn hóa lớn, VN30 giảm 49,70 điểm (tương đương 2,79%), xuống 1.728,88 điểm.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 0,39%, trong khi UPCoM-Index mất 1,15%. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng điều chỉnh xuất hiện đồng thời trên nhiều phân khúc thị trường.

Chứng khoán hôm nay giảm sâu. (Ảnh minh hoạ).

Xét về nhóm ngành, nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến kém tích cực khi phần lớn cổ phiếu giảm giá. TCB giảm 5,07%, LPB giảm 6,02%, MBB giảm 2,21%, BID giảm 2,35%, CTG giảm 2,16%, ACB giảm 1,76%, SHB giảm 1,94% và HDB giảm 1,38%. SSB là một trong số ít cổ phiếu giữ được mức tham chiếu, trong khi STB giảm 0,87%.

Đáng chú ý, TCB và LPB là hai cổ phiếu có mức giảm mạnh nhất trong nhóm ngân hàng được thể hiện trên bảng giá. Áp lực điều chỉnh tại nhóm cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn có thể tạo thêm sức ép lên chỉ số chung.

Ở nhóm chứng khoán, SSI giảm 2,07%, xuống 18.900 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này cho thấy nhóm cổ phiếu nhạy cảm với thị trường cũng không tránh khỏi xu hướng bán tháo.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã dẫn dắt khác cũng đồng loạt suy yếu. MWG giảm 4,15%, GVR giảm 3,99%, FPT giảm 3,37%, HPG giảm 2,24%, GAS giảm 2,16%, BSR giảm 1,96% và MSN giảm 1,16%.

Diễn biến chứng khoán phiên 26/11.

Trong khi đó, MCH là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 1,54%, lên 132.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu tăng giá quá ít để tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường.

Diễn biến tiêu cực của thị trường diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đề xuất áp thuế mới đối với 14 đối tác thương mại lớn, sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

Đối với Việt Nam, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng là 35%. Mức thuế này có thể giảm xuống 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Ngoài ra, mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành theo Mục 301 và Mục 232.

Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các mức thuế khác và diện mặt hàng miễn trừ áp dụng.

USTR sẽ mở phiên điều trần công khai đối với kết luận sơ bộ của vụ việc bắt đầu từ ngày 25/1/2027.

Theo quy định và thông lệ của Hoa Kỳ, thời hạn dự kiến để Hoa Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng sớm nhất là vào tháng 2/2027 và muộn nhất là ngày 11/3/2027. Mức thuế áp dụng tại quyết định cuối cùng có thể thấp hơn mức thuế tối đa được đề xuất trong kết luận sơ bộ nếu USTR xác định rằng đã có những tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng liên quan đến các hành vi, chính sách hoặc thông lệ/thực tiễn của chính phủ nước ngoài, thông qua kết quả đàm phán các thỏa thuận song phương.