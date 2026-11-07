Chuyên gia Pháp chia sẻ phục hồi chức năng hô hấp cho từng nhóm bệnh hô hấp

(VTC News) -

Tại hội thảo “Phục hồi chức năng hô hấp cùng chuyên gia Hội Phổi Pháp - Việt” diễn ra từ 2 - 4/11 tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), các chuyên gia đến từ Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm đánh giá và can thiệp trong nhiều tình huống lâm sàng, hướng đến hỗ trợ thông thoáng đường thở, cải thiện cơ học hô hấp, duy trì khả năng vận động.

Từ trẻ nhũ nhi đến người bệnh trước và sau phẫu thuật

Ở trẻ nhũ nhi, đặc điểm giải phẫu đường hô hấp trên khiến việc chăm sóc và làm sạch đường thở cần được thực hiện thận trọng. Trong báo cáo về đánh giá hô hấp ở trẻ nhỏ, chuyên gia Philippe Joud giới thiệu các khuyến cáo của Cơ quan Y tế Tối cao Pháp (Haute Autorité de Santé - HAS) đối với bệnh viêm tiểu phế quản, đồng thời đề cập các kỹ thuật thông thoáng mũi họng như rửa mũi bằng nước muối sinh lý và hút dịch mũi đúng cách.

Các chuyên gia Pháp cập nhật kiến thức mới về phục hồi chức năng mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Với người bệnh chuẩn bị phẫu thuật, chuyên gia Adrián Morales Robles phân tích vai trò của phục hồi chức năng hô hấp trước và sau can thiệp. Các nội dung được đề cập gồm hướng dẫn người bệnh về quá trình phẫu thuật, đánh giá khả năng gắng sức bằng nghiệm pháp đi bộ 6 phút, nghiệm pháp ngồi đứng 3 phút hoặc nghiệm pháp leo cầu thang.

Người bệnh cũng có thể được hướng dẫn tập thở, sử dụng phế dung kế khuyến khích, tập tăng cường sức cơ hô hấp khi có chỉ định và thực hiện kỹ thuật ho có hỗ trợ (giữ, đỡ vùng vết mổ khi ho) nhằm giảm đau và tăng hiệu quả khạc đờm.

Chuyên gia giới thiệu chương trình tiền phục hồi chức năng khoảng 4 tuần trước phẫu thuật nhằm hỗ trợ tối ưu thể lực. Sau phẫu thuật, việc đánh giá và hỗ trợ hô hấp tiếp tục được quan tâm nhằm ứng phó với nguy cơ giảm thông khí do đau hoặc hạn chế vận động.

Can thiệp ở người bệnh thần kinh cơ và bệnh lý màng phổi

Ở người mắc bệnh thần kinh cơ, suy giảm sức mạnh của các cơ tham gia hô hấp có thể ảnh hưởng đến khả năng thông khí và ho khạc. Báo cáo của chuyên gia Muriel Hamon tập trung vào đánh giá sức cơ hô hấp, chức năng thông khí và khả năng ho, qua đó giúp nhận diện những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng phương án hỗ trợ.

Một nội dung khác là phục hồi chức năng trong bệnh lý màng phổi, được trình bày bởi Muriel Hamon và Sébastien Delcroix. Khi xuất hiện dịch trong khoang màng phổi, người bệnh có thể khó thở, đau ngực, giảm biên độ vận động lồng ngực và ảnh hưởng đến khả năng giãn nở phổi.

Bà Muriel Hamon phân tích giá trị và kỹ thuật thực hiện phục hồi chức năng giai đoạn chu phẫu, bệnh lý thần kinh cơ và bệnh lý màng phổi.

Các chuyên gia phân tích mục tiêu phục hồi chức năng ở từng giai đoạn, từ hỗ trợ giảm đau, cải thiện vận động lồng ngực đến hạn chế nguy cơ dày dính màng phổi. Ở giai đoạn di chứng, việc đánh giá mức độ khó thở, khả năng gắng sức và sức mạnh cơ giúp định hướng các mục tiêu phục hồi.

Bên cạnh đó, chuyên gia Frédéric Herengt trình bày về tối ưu hóa liệu pháp khí dung. Nội dung góp phần bổ sung góc nhìn về việc sử dụng phương pháp đưa thuốc qua đường hô hấp phù hợp với mục tiêu điều trị và đặc điểm của từng người bệnh.

Trao đổi chuyên môn về phục hồi chức năng tại hồi sức tích cực

Hội thảo cũng đề cập đến vai trò của vật lý trị liệu hô hấp ở người bệnh đặt nội khí quản và thở máy. Theo chuyên gia Sébastien Delcroix, bất động kéo dài có thể gây yếu cơ mắc phải tại hồi sức, ảnh hưởng đến cơ bụng và các cơ hô hấp phụ. Riêng cơ hoành có thể giảm sức co do thời gian thở máy kéo dài.

Việc phối hợp chăm sóc và hỗ trợ chức năng hô hấp được xem là một nội dung cần quan tâm trong quá trình điều trị, đặc biệt ở giai đoạn đánh giá khả năng cai máy thở.

Hội thảo quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ cùng trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức chuyên môn.

Hội thảo có sự tham dự của GS.TS.BS Cao Minh Châu - Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng PhenikaaMec, ThS.BSCKII Phan Thị Hạnh - Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp, cùng đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế trong và ngoài Bệnh viện.

Hội thảo cũng mang đến cơ hội để đội ngũ y tế cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia quốc tế và tiếp cận nhiều phương pháp phục hồi chức năng hô hấp theo từng nhóm bệnh lý.

Kế thừa tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững” từ Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec chú trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế, đào tạo và trao đổi học thuật, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế.