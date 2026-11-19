(VTC News) -

N.V.T. (19 tuổi, quê Hà Tĩnh), làm nghề lao động tự do, được chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng giai đoạn IV, di căn phúc mạc. Trước đó, nam thanh niên không hút thuốc, không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý.

ThS.BS Nguyễn Duy Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, cho biết bệnh nhân đến khám sau khi xuất hiện triệu chứng chướng bụng. Kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng ổn định vi thể (MSS), không phát hiện đột biến gen BRAF và RAS.

Bệnh nhân được điều trị bằng hóa trị kết hợp kháng thể đơn dòng. Dù mắc bệnh ở giai đoạn muộn, thể trạng người bệnh tương đối tốt, vẫn có thể làm việc vào những ngày không phải đến bệnh viện điều trị.

Kết quả âm tính với đột biến BRAF và RAS không đồng nghĩa người bệnh không có yếu tố di truyền. Những xét nghiệm này chỉ giúp xác định tình trạng của một số gene nhất định, chưa thể loại trừ toàn bộ nguy cơ di truyền.

Với những trường hợp chưa xác định được yếu tố di truyền, nguyên nhân khởi phát bệnh vẫn là vấn đề chưa được giải thích đầy đủ. Các nhà khoa học đang nghiên cứu vai trò của môi trường, dinh dưỡng, lối sống và hệ vi sinh đường ruột.

Nhân viên y tế nội soi hệ tiêu hoá cho người bệnh. (Ảnh minh hoạ)

Ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa

Theo số liệu GLOBOCAN 2024 do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) công bố, Việt Nam ghi nhận 177.404 ca ung thư mắc mới và 111.015 ca tử vong do ung thư. Ung thư đại trực tràng đứng thứ ba về số ca mắc mới, sau ung thư vú và ung thư phổi; đồng thời nằm trong nhóm ba nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu, sau ung thư phổi và ung thư gan.

Bác sĩ Duy Anh nhận định sự gia tăng này phản ánh những thay đổi trong mô hình bệnh ung thư tại Việt Nam. Nếu trước đây, gánh nặng bệnh tật chủ yếu gắn với các bệnh ung thư liên quan nhiễm trùng như ung thư gan do virus viêm gan B, C hay ung thư dạ dày liên quan vi khuẩn HP, hiện nay nhóm bệnh liên quan lối sống, dinh dưỡng và rối loạn chuyển hóa ngày càng đáng chú ý.

Chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, thực phẩm chiên nướng nhưng thiếu chất xơ; thường xuyên uống rượu bia, ít vận động, thừa cân, béo phì và tiểu đường đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Những thay đổi trong thói quen ăn uống, sinh hoạt kéo dài nhiều năm có thể tác động đến sức khỏe đường ruột.

Đáng lo ngại, ung thư đại trực tràng không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người cao tuổi. Bác sĩ Duy Anh cho biết ngày càng ghi nhận nhiều bệnh nhân ở độ tuổi 30-40 mắc bệnh. Trong y văn, ung thư đại trực tràng khởi phát sớm được dùng để chỉ những trường hợp mắc bệnh trước 50 tuổi.

Một trở ngại trong phát hiện bệnh ở người trẻ là các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu. Đau bụng, rối loạn đại tiện, đi ngoài ra máu hoặc thay đổi hình dạng phân dễ bị nhầm với bệnh trĩ, viêm đại tràng và những rối loạn tiêu hóa thông thường. Vì vậy, không ít người chủ quan, tự điều trị hoặc trì hoãn việc thăm khám.

Ở nhóm tuổi trẻ, tổn thương cũng có thể xuất hiện tại đại tràng trái và trực tràng, gây đi ngoài ra máu, phân nhỏ dẹt hoặc mót rặn kéo dài. Theo bác sĩ Duy Anh, nguyên nhân khiến bệnh có xu hướng trẻ hóa hiện chưa được xác định đầy đủ. Các giả thuyết đang được nghiên cứu gồm béo phì từ nhỏ, chế độ ăn nhiều đường, thực phẩm siêu chế biến, ít vận động và việc sử dụng kháng sinh làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột.

Chuyên gia khuyến cáo người trẻ không nên bỏ qua những thay đổi bất thường của hệ tiêu hóa, nhất là đi ngoài ra máu, đau bụng kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc hội chứng di truyền liên quan cần được đánh giá nguy cơ và tư vấn thời điểm sàng lọc phù hợp.