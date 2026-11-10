Phát hiện ung thư vú sau nâng ngực nhờ tái khám định kỳ

(VTC News) -

Qua sờ nắn, bác sĩ ghi nhận khối u có mật độ chắc, hơi cứng ở vị trí 1/4 trên ngoài vú phải, kém di động, không dính da và tổ chức phía sau u. Bác sĩ Hồ Cao Vũ đã chỉ định kiểm tra siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa.

Kết quả ghi nhận ngực phải có một nang vú (BI-RADS 3) và một tổn thương kích thước 13 x 12 mm được xếp loại BI-RADS 4-thuộc nhóm nghi ngờ ác tính (nguy cơ ác tính cao từ 5% - 95%).

Hạch nách hai bên mang đặc tính lành tính và túi ngực hai bên ghi nhận không rò rỉ. Sau khi nhận thấy kết quả siêu âm phù hợp với nghi ngờ sau thăm khám lâm sàng, Bác sĩ Hồ Cao Vũ chỉ định chị Kim đến trung tâm chuyên sâu về chẩn đoán hình ảnh tuyến vú để thực hiện siêu âm chuyên sâu, tiến hành sinh thiết, chụp CT.

Phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm sau 1 năm nâng ngực

Kết quả siêu âm chuyên sâu ngày 14/9/2026 tại ngực phải xếp loại BI-RADS 4C (nguy cơ ác tính 50%-95%). Ca bệnh khẳng định vai trò then chốt của việc tái khám và siêu âm định kỳ giúp phát hiện ung thư vú ở “giai đoạn vàng”, từ đó tạo điều kiện phẫu thuật bảo tồn tối đa mô tuyến, giữ lại túi độn và hạn chế nguy cơ xạ trị sau mổ.

Ngày 14/9/2026, chị thực hiện sinh thiết kim lõi (6 mẫu mô) tại Medic Hòa Hảo. Kết quả giải phẫu bệnh ngày 15/9/2026 xác định khối u là ung thư tuyến vú dạng xâm nhập, độ ác tính trung bình (Độ 2), gồm thành phần ăn lan mô mỡ và khu trú trong ống tuyến.

Kết quả chụp CT ngực ngày 17/9/2026 ghi nhận ở tuyến vú phải có một tổn thương dạng nốt, kích thước 9mm, bờ rõ (nghi ngờ bướu vú phải) trên nền bệnh nhân đã đặt túi ngực 2 bên. Các cơ quan lân cận như phổi, màng phổi, trung thất và hạch nách hai bên chưa phát hiện bất thường hay dấu hiệu di căn/phì đại hạch.

Sau khi có đầy đủ kết quả siêu âm chuyên sâu BI-RADS 4C, kết quả sinh thiết xác định ung thư vú xâm nhập độ ác tính trung bình (Độ 2) với kích thước khối u khoảng 1,3 x 1,2 cm (13 x 12 mm), cùng kết quả chụp CT ngực xác nhận chưa có di căn hạch, ThS.BS Hồ Cao Vũ đã thực hiện phẫu thuật cắt khối u vú, tối ưu hóa việc bảo tồn hình thể tuyến vú và túi ngực cho bệnh nhân.

Ths.Bs Hồ Cao Vũ cho biết thêm: “Tầm soát và đánh giá nguy cơ trước phẫu thuật nâng ngực rất quan trọng. Khách hàng cần cung cấp kỹ tiền sử gia đình và thực hiện kiểm tra, đánh giá nguy cơ tổng thể. Đối với các trường hợp lâm sàng phát hiện tổn thương kém di động, mật độ chắc đến cứng, hoặc kết quả siêu âm ghi nhận BI-RADS 3-4, bác sĩ xem xét, đánh giá thêm các yếu tố nguy cơ đi kèm, từ đó sẽ có chỉ định sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm để xác định bản chất tế bào của khối u trước khi phẫu thuật”.

Ngày 23/9/2026 tại BVĐK Quốc tế Nam Sài Gòn, ThS.BS Hồ Cao Vũ trực tiếp phẫu thuật cắt khối u vú bảo tồn bằng dao siêu âm kết hợp sinh thiết lạnh. Kết quả cắt lạnh 8 mẫu mô tại chỗ xác định toàn bộ các diện cắt xung quanh và mô cạnh u đều âm tính với tế bào ung thư, khẳng định u ác tính đã được loại bỏ sạch sẽ cùng biên an toàn.

Sau mổ, bệnh nhân được làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch (ER, PR, HER2, Ki-67) để hoàn thiện phác đồ điều trị bổ sung (hóa, xạ, nội tiết hoặc nhắm trúng đích), đồng thời tuân thủ lịch siêu âm tái khám định kỳ 3 tháng/lần.

Vì sao cần tái khám sau nâng ngực

Nếu không tái khám định kỳ sau nâng ngực sẽ bỏ sót nhiều tổn thương tiềm ẩn như trường hợp khách hàng trên. Phát hiện ung thư giai đoạn sớm giúp tối ưu quá trình điều trị và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Do đó, tái khám sau phẫu thuật là vô cùng quan trọng, đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn nhạy bén để nhận biết sớm các bất thường và chỉ định phương án tầm soát - điều trị kịp thời. Phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm không chỉ tối ưu hóa quá trình điều trị mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe lâu dài cho khách hàng.

Đối với các khách hàng thực hiện nâng ngực do ThS.BS Hồ Cao Vũ phụ trách chuyên môn, quy trình tái khám định kỳ vào các mốc 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm đều được chính bác sĩ trực tiếp thăm khám hoàn toàn miễn phí.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý lành - ác tính và ung thư vú, BS Hồ Cao Vũ không chỉ theo dõi sát sao kết quả thẩm mỹ mà còn chủ động tầm soát sức khỏe tuyến vú dài hạn cho từng khách hàng.

Trong trường hợp phát hiện bất thường, bác sĩ sẽ kịp thời tư vấn và hướng dẫn khách hàng đến các trung tâm chuyên sâu đầu ngành như Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy... để tiếp nhận phác đồ điều trị đa mô thức tổng thể từ hóa trị, xạ trị đến liệu pháp miễn dịch. Nhiều khách hàng Việt kiều sau khi tái khám phát hiện tổn thương đã quay trở về nước ngoài để tiếp tục điều trị.

Ths.Bs Hồ Cao Vũ hạn chế đặt túi ngực qua đường quầng hay chân núm vú

Hiện nay, Ths.Bs Hồ Cao Vũ rất hạn chế triển khai phẫu thuật đặt túi ngực qua đường quầng hay chân núm vú. Thực tế bác sĩ ghi nhận cho thấy đường mổ này thường gây đau nhiều do vết sẹo cắt ngang qua tuyến vú, đồng thời hình ảnh sẹo xơ trên tuyến vú sau phẫu thuật rất dễ gây nhầm lẫn với tổn thương ung thư trên hình ảnh học (dẫn đến việc khách hàng phải đi sinh thiết mô sẹo không cần thiết, dù đa số chỉ là tổn thương lành tính).

Vì vậy, đường chân ngực (nếp lằn dưới vú) hiện là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Phương pháp này không chỉ tránh tổn thương tuyến vú mà còn giúp bác sĩ linh hoạt điều chỉnh vị trí túi ngực đối với các trường hợp nếp chân ngực hai bên dài ngắn không đều hoặc lệch nhau, mang lại dáng ngực cân đối và tự nhiên.