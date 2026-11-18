(VTC News) -

Tại họp báo công bố Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027), ngày 18/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho biết, Nghị quyết 72-NQ/TW đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng cho ngành y tế đến năm 2030. Trong đó, Việt Nam phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình lên 75,5 tuổi, với ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Đây không chỉ là mục tiêu riêng của ngành y tế mà còn phản ánh chất lượng phát triển đất nước, nguồn nhân lực và hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội. Để đạt được con số này, ngành y tế cần thay đổi cách đầu tư, tổ chức và phát triển năng lực chăm sóc sức khỏe.

Thứ trưởng cho rằng thay vì đầu tư riêng lẻ cho từng cơ sở, cần phát triển đồng bộ năng lực của toàn hệ thống. Ngành y tế cũng phải từng bước làm chủ công nghệ, thay vì chỉ tiếp nhận, ứng dụng; đồng thời xây dựng hệ sinh thái y tế dựa trên khoa học, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Một thay đổi quan trọng khác là mở rộng huy động nguồn lực xã hội, thay vì chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quá trình này cần đi cùng vai trò quản lý, định hướng của Nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ. Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 được kỳ vọng trở thành diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế.

Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027) dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17/9/2027, do Bộ Y tế chủ trì, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events đồng tổ chức, với sự tham gia, hỗ trợ của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Quỹ VinFuture và Hệ thống Y tế Vinmec.

Sự kiện dự kiến có ba triển lãm chuyên ngành với quy mô sáu sảnh. Trong đó, Triển lãm Y tế Toàn cầu Việt Nam giới thiệu các lĩnh vực thiết bị y tế, phẫu thuật robot, y tế số, bệnh viện thông minh và du lịch y tế. Hai khu vực lần đầu xuất hiện là y học cổ truyền - phục hồi chức năng và trí tuệ nhân tạo (AI) - chuyển đổi số y tế.

Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Sinh học Việt Nam tập trung vào dược phẩm, nguyên liệu và dược liệu, thuốc sinh học, vaccine, liệu pháp tế bào và gene. Trong khi đó, Triển lãm Công nghệ Xét nghiệm và Chẩn đoán Việt Nam giới thiệu các giải pháp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI, chẩn đoán phân tử và tự động hóa phòng xét nghiệm.

Ngoài hoạt động trưng bày, chương trình còn tổ chức các diễn đàn cấp cao, hội nghị chuyên ngành xoay quanh ba chủ đề trọng tâm, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia y tế và doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Khu vực trình diễn công nghệ và giới thiệu các giải pháp y tế mới cũng là một điểm nhấn.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội kết nối giữa các cơ sở y tế, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chia sẻ tri thức và thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.