(VTC News) -

Ngày 18/11, tại Bệnh viện K, 30 bệnh nhân ung thư hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây được trao hỗ trợ tài chính với tổng trị giá 150 triệu đồng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Hành trình Niềm tin - AIA Hope Journey”, do Quỹ Ngày mai tươi sáng phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam và Bệnh viện K tổ chức.

Mỗi bệnh nhân nhận 5 triệu đồng. Với những người phải điều trị ung thư kéo dài, chi phí thuốc men, đi lại và sinh hoạt là gánh nặng không nhỏ. Khoản hỗ trợ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt, đồng thời tiếp thêm động lực để người bệnh kiên trì điều trị.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ bệnh nhân, chương trình còn triển khai khám sàng lọc ung thư miễn phí cho cộng đồng. Ngày 20/11, 250 người dân sẽ được khám ung thư gan và tuyến giáp tại Bệnh viện K cơ sở 2 (Tam Hiệp, Hà Nội).

Trao hỗ trợ cho người bệnh tại Bệnh viện K.

Người tham gia được tư vấn sức khỏe, khám lâm sàng, siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp và xét nghiệm đánh giá chức năng gan. Các bác sĩ Bệnh viện K trực tiếp thăm khám, giải đáp những băn khoăn về sức khỏe, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các kiểm tra chuyên sâu nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Việc phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ ung thư có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, rào cản chi phí và tâm lý chủ quan khiến không ít người chưa chủ động kiểm tra sức khỏe. Những chương trình sàng lọc miễn phí góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với cộng đồng, giúp người dân có thêm cơ hội đánh giá nguy cơ bệnh tật.

Hà Nội là điểm đến thứ ba của “Hành trình Niềm tin - AIA Hope Journey”, sau Nghệ An và Quảng Trị. Theo kế hoạch, chương trình sẽ khám sàng lọc miễn phí ung thư gan và tuyến giáp cho khoảng 1.000 người tại bốn bệnh viện, gồm Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị), Bệnh viện K (Hà Nội) và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng được thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-BNV ngày 18/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hơn 15 năm qua, Quỹ đã vận động nguồn lực, tổ chức tặng quà và hỗ trợ kinh phí thuốc điều trị cho hơn 53.400 bệnh nhân ung thư trên cả nước, với tổng giá trị hơn 5.000 tỷ đồng.