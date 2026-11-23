Đây là sản phẩm nghệ thuật đặc biệt lưu giữ những khoảnh khắc, ký ức tuyệt đẹp về tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim năm 2025 và 2026.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng sách cho các cơ quan, đơn vị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đến dự buổi lễ ra mắt sách, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), ông Nguyễn Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội cùng đông đảo các đại biểu, khách mời, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị...

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam xúc động nhắc lại đêm nghệ thuật Tổ quốc trong tim tại TP.HCM hồi tháng 8, khi cơn mưa lớn ập đến gây khó khăn cho những người thực hiện chương trình, các nghệ sĩ, chiến sĩ, ê-kíp, khán giả..., nhưng không một ai rời đi. Hay đêm diễn đầu tiên ở sân vận động Mỹ Đình năm 2025, khi 50 nghìn khán giả cùng hòa nhịp hát chung cả hai lời của bài Tiến quân ca... Đó là những ký ức rất đẹp, để lại thật nhiều cảm xúc cho bất cứ ai có mặt tại Tổ quốc trong tim.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ ra mắt sách. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, không muốn cảm xúc ấy dừng lại ở một đêm diễn, Báo Nhân Dân đã chọn một cách làm sáng tạo: đưa concert thành một bộ phim chiếu rạp, và từ đó đi unitour, qua nhiều trường đại học trong cả nước, đưa lên nền tảng trực tuyến.

Năm nay, Báo Nhân Dân quyết định đi một con đường khác: làm một cuốn sách. Nhưng phải là một cuốn sách độc đáo, tích hợp công nghệ, để độc giả có một trải nghiệm chưa từng thấy. Tất cả những cảm xúc, khoảnh khắc của hai đêm nghệ thuật Tổ quốc trong tim đều nằm gọn trong cuốn sách, đưa người đọc trở về với nguyên vẹn những cảm nhận đó.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tự hào cho biết, đây là cuốn sách của những người làm báo thời đại số, trong sách có những mã QR, bạn đọc đưa điện thoại lên quét, tiết mục yêu thích hiện ra, tiếng hát ấy vang lên. Đọc, xem và nghe trên cùng một trang sách. Sách cũng được làm song ngữ Việt - Anh, bởi câu chuyện về lòng yêu nước của người Việt Nam xứng đáng được kể cho cả bạn bè thế giới.

Cuốn sách dày 180 trang, được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật tư liệu bằng hình ảnh, kết hợp nhiếp ảnh nghệ thuật, tư liệu lịch sử và công nghệ tương tác để tái hiện những khoảnh khắc, câu chuyện và cảm xúc từ hai mùa chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim. Thông qua mã QR, người đọc có thể trải nghiệm, sống lại không khí hào hùng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), cho phép truy cập video tiết mục tương ứng, được biên tập và hậu kỳ riêng về hình ảnh, âm thanh. Từ một bức ảnh tĩnh, độc giả có thể mở ra không gian biểu diễn sống động, tiếp tục khám phá âm nhạc, nghệ thuật sân khấu và những khoảnh khắc đã được ghi lại.

Sự giao thoa giữa nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế xuất bản và công nghệ số tạo nên một hình thức trải nghiệm đa phương tiện, trong đó trang sách vừa lưu giữ giá trị tư liệu, vừa trở thành điểm kết nối với các nội dung nghệ thuật trên nền tảng số.

Với nội dung song ngữ Việt - Anh, cuốn sách hướng tới độc giả người Việt trong và ngoài nước, đồng thời góp phần giới thiệu những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Được đầu tư về thiết kế, chất lượng hình ảnh và có giá trị sưu tầm, ấn phẩm không chỉ dành cho những khán giả từng tham dự chương trình, mà còn dành cho những người chưa có dịp có mặt tại các đêm diễn và các thế hệ độc giả sau này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại lễ ra mắt sách. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho biết, từ buổi trưa, ông đã được cầm trên tay cuốn sách và khi đọc, ông cảm thấy rất thích. Nội dung cuốn sách rất hay, hình ảnh đẹp, trình bày vô cùng bắt mắt.

“Tôi tin rằng những cuốn sách như thế này sẽ giúp văn hóa đọc được tiếp nối, ký ức được lưu giữ trên giá sách của mỗi gia đình hay nơi làm việc. Dù chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ nhưng cuốn sách lại vô cùng thân thương và bổ ích.Tôi nghĩ rằng các cơ quan báo chí, xuất bản và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa cần tạo ra những điểm bứt phá mới như vậy”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ nói.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành Lưu Đình Phúc nhận xét, đối với cuốn sách nghệ thuật này, ngôn ngữ thể hiện vô cùng sáng tạo. Hiện nay có rất nhiều thể loại sách khác nhau: sách in khổ lớn, sách nhỏ, sách bỏ túi, sách nói (audiobook).... Tuy nhiên, cuốn sách này sở hữu điểm đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa sách truyền thống và công nghệ hiện đại, mang lại cho độc giả trải nghiệm vô cùng độc đáo: kể câu chuyện lịch sử-văn hóa bằng ngôn ngữ âm nhạc. Nhờ đó, không chỉ công chúng trong nước mà bạn bè quốc tế cũng có thể dễ dàng tiếp cận và cảm nhận.

Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành Lưu Đình Phúc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

“Tôi đánh giá đây là một hình thức rất sáng tạo, gợi mở ý tưởng cho việc phát triển các thể loại sách mới cũng như thúc đẩy văn hóa đọc. Để đưa sách đến gần hơn với công chúng, chúng ta cần gia tăng các trải nghiệm đa giác quan. Báo Nhân Dân đã tiếp cận đúng hướng đi đó. Tôi rất mong muốn trong thời gian tới, không chỉ Báo Nhân Dân mà các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí trên cả nước cũng sẽ ứng dụng những hình thức ngôn ngữ gần gũi, độc đáo tương tự để đưa văn hóa và nghệ thuật Việt Nam vươn tầm ra thế giới, đồng thời cùng nhau thúc đẩy văn hóa đọc phát triển mạnh mẽ”, Cục trưởng Lưu Đình Phúc nói.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, người đã cùng ê-kíp đứng sau hai đêm diễn vô cùng thành công của Tổ quốc trong tim, đã rất xúc động khi giới thiệu về cuốn sách. Anh cho biết, trăn trở lớn nhất của mình với vai trò tổng đạo diễn là có quá nhiều điều mong muốn gửi gắm đến khán giả. Trong ngôn ngữ dàn dựng chương trình, có những câu chuyện sâu sắc và giàu giá trị, như lý do vì sao có những tiết mục chia sẻ này, những câu chuyện lịch sử, đặc biệt là những điều ông cha ta đã làm.

Đông đảo khách mời, đại biểu đến dự lễ ra mắt sách. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

“Thế hệ đi sau như chúng tôi khi được đọc, hiểu và cảm nhận thì trân quý vô cùng. Nhưng câu hỏi lớn nhất luôn đặt ra là: Liệu các bạn trẻ có thể hiểu được điều này và hòa chung cảm nhận hay không? Do vậy, từ từng tác phẩm trong chương trình cho đến khi chuyển tải vào cuốn sách nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”, điều đó đã được chắp bút và thể hiện một cách trọn vẹn và ý nghĩa”, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói.

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim được Báo Nhân Dân phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lần đầu vào tháng 8/2025 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mùa thứ hai Báo Nhân Dân phối hợp với Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức vào tháng 8/2026.

Qua các chương trình, Báo Nhân Dân tạo dựng dấu ấn riêng trong đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và truyền thống yêu nước đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Từ hình ảnh hơn 50.000 khán giả cùng hòa vang tiếng hát Quốc ca giữa biển cờ đỏ sao vàng tại Hà Nội đến những khoảnh khắc xúc động của hàng chục nghìn người dân TP.HCM trong cơn mưa tháng 8/2026, “Tổ quốc trong tim” đã tạo nên những trải nghiệm văn hóa cộng đồng giàu cảm xúc. Sự hiện diện và hưởng ứng của đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của nghệ thuật chính luận khi được thể hiện bằng những phương thức sáng tạo phù hợp với đời sống đương đại.

Trên nền tảng đó, Báo Nhân Dân từng bước phát triển Tổ quốc trong tim từ một chương trình nghệ thuật chính luận thành thương hiệu văn hóa có bản sắc riêng.

Sau mùa đầu tiên, phim hòa nhạc Tổ quốc trong tim: The Concert Film được phát hành tại hệ thống rạp chiếu phim, đưa những trải nghiệm nghệ thuật từ sân vận động lên màn ảnh rộng. Sau mùa thứ hai, cuốn sách nghệ thuật tương tác tiếp tục hành trình ấy sang lĩnh vực xuất bản, kết hợp nội dung sách nghệ thuật với trải nghiệm số.

Sách nghệ thuật tương tác Tổ quốc trong tim loại bìa mềm có giá 299.000 đồng, bìa cứng có giá 499.000 đồng/cuốn. Ngoài ra còn có một số phiên bản đặc biệt. Bạn đọc có thể đăng ký Sách nghệ thuật tương tác Tổ quốc trong tim ngay từ hôm nay trên nền tảng thanh toán Momo, lưu ý nhập code VTSTQTT - Thanh Toán Bằng Ví Trả Sau của MoMo - sẽ được miễn phí vận chuyển đơn hàng. Sách sẽ chính thức đến tay công chúng từ ngày 12/12/2026 thông qua Momo và hệ thống nhà sách Fahasa và các nhà sách khác trên toàn quốc.