(VTC News) -

Sau giai đoạn điều chỉnh, phục hồi, thị trường đã có 7 phiên liên tiếp tăng điểm với những thông tin, kỳ vọng về kế hoạch thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, khối ngoại mua ròng trở lại.

Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần biến động nhẹ, chịu áp lực điều chỉnh ở kháng cự quanh 1800 điểm và tăng điểm tích cực trong 3 phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index tăng 3,62% lên mức 1832,12 điểm, hai tuần tăng điểm liên tiếp vượt lên hướng đến vùng giá 1850 điểm.

Theo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn tích cực sau khi chỉ số vượt vùng kháng cự quanh 1.800 điểm và đường xu hướng điều chỉnh hình thành từ tháng 5.

SHS kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới vùng 1.850-1.900 điểm. Tuy nhiên, khi chỉ số tiến gần khu vực này, áp lực cung có thể gia tăng. VN-Index cũng có khả năng xuất hiện những nhịp điều chỉnh để kiểm định lại vùng 1.800-1.820 điểm.

Chứng khoán tuần tới được dự đoán hướng tới 1.900 điểm.

Đối với VN30-Index, chỉ số đã đạt 1.982,96 điểm và tiến sát mốc tâm lý 2.000 điểm. SHS đánh giá khu vực 2.000-2.025 điểm là vùng kháng cự mạnh của chỉ số này.

Theo đó, 1.850 điểm là mốc gần cần quan sát đối với VN-Index khi thị trường giao dịch trở lại. Nếu VN-Index vượt vùng này với thanh khoản duy trì tích cực và độ rộng thị trường được cải thiện, khả năng mở rộng nhịp tăng sẽ được củng cố.

Ngược lại, nếu áp lực chốt lời gia tăng, vùng 1.800-1.820 điểm sẽ là khu vực cần theo dõi để đánh giá sức mạnh của xu hướng ngắn hạn.

Theo chuyên gia của công ty Chứng khoán KBS, về mặt kỹ thuật, VN-Index đang được củng cố khi chỉ số xác nhận mẫu hình đáy sau cao hơn đáy trước, đồng thời bứt phá thành công vùng kháng cự 1800 điểm - vùng đã cản chỉ số trong nhiều phiên trước đó.

Về mặt điểm số, đỉnh lịch sử của VN-Index được xác lập vào ngày 19/5/2026 với mức cao nhất trong phiên đạt 1933,11 điểm, chỉ cao hơn mức hiện tại 101 điểm, tương đương mức tăng hơn 5%. Đây là khoảng cách không quá lớn về mặt điểm số, nhưng để chinh phục lại vùng đỉnh này trong tháng 9, chuyên gia của KBS cho rằng thị trường cần vượt qua các lớp kháng cự trung gian với thanh khoản cải thiện rõ rệt so với hiện tại - điều chưa xuất hiện trong các phiên gần đây khi thanh khoản chưa có nhiều dấu hiệu tích cực.

Trong kịch bản khả thi nhất, chuyên gia KBS cho rằng, diễn biến dao động chỉ số trong tháng 9 là 1800-1870 điểm để kiểm định lại nền giá, còn việc chinh phục hẳn đỉnh lịch sử 1933 điểm nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian, có thể rơi vào giai đoạn sau khi dòng vốn nâng hạng chính thức bắt đầu giải ngân.

Chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán SHS cũng nhận định, sau giai đoạn điều chỉnh tích lũy kéo dài, VN-Index đang vượt lên đường xu hướng giảm giá nối các vùng giá cao nhất tháng 5, 6,7/2026. Điều này mở ra triển vọng VN-Index có thể quay trở lại vùng đỉnh lịch sử quanh 1900 điểm.

Động lực cho thị trường là kỳ vọng vào thị trường nâng hạng; kế hoạch thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước; khối ngoại có thể kết thúc giai đoạn bán ròng liên tục trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó lãi suất đang có dấu hiệu đã đạt đỉnh.

Tuy nhiên, VN-Index đã có giai đoạn tăng giá tốt từ quanh 1720 điểm. Đây không phải là vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường. Nhà đầu tư cần đánh giá thận trọng hơn nếu xem xét các vị thế gia tăng tỷ trọng đầu tư, và chỉ nên xem xét khi có điều chỉnh, rung lắc.

Do có tâm lý e ngại kỳ nghỉ Lễ kéo dài, dòng tiền tỏ ra khá thận trọng biểu hiện là thanh khoản thấp, dưới mức trung bình, kèm áp lực bán giá cao gia tăng trong phiên cuối tuần. Chuyên gia SHS khuyến nghị xem xét, tích lũy đầu tư ở vùng giá thấp các cổ phiếu chất lượng, tăng trưởng tốt, không có khuyến nghị mua đuổi khi VN-Index trên vùng giá 1800 điểm.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS cho rằng, tâm lý thận trọng của dòng tiền trong tuần qua là dễ hiểu và không đáng quan ngại.

Nhà đầu tư thường có xu hướng hạn chế mở vị thế mới hoặc giữ trạng thái an toàn hơn trước một kỳ nghỉ dài, để tránh rủi ro biến động từ các thông tin quốc tế có thể phát sinh trong lúc thị trường trong nước đóng cửa.

“Cá nhân tôi trong tuần này ưu tiên chiến lược thận trọng mà linh hoạt giữa các nhóm ngành, tiêu biểu là ở những cổ phiếu đã có nền tảng cơ bản tốt và mức giá còn hợp lý, thay vì mua đuổi theo đà tăng của các mã trụ như VIC hay TCB.

Tôi vẫn giữ lại phần lớn tỷ trọng tiền mặt để quan sát xem chỉ số sau kỳ nghỉ có giữ được vùng 1800-1830 điểm với thanh khoản cải thiện thực chất hay không, và cũng để phòng ngừa những rủi ro ngoại biên đến từ các yếu tố vĩ mô toàn cầu chưa được giải tỏa hoàn toàn”, ông Nguyễn Việt Anh nhấn mạnh.