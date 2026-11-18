(VTC News) -

Chiều 18/11 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đáng chú ý, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có mặt tại sân bay và đứng chờ ở chân cầu thang máy bay để đón Tổng thống Mỹ.

Ngay khi Tổng thống Mỹ bước xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo tiến lại gần, trao nhau cái ôm và trò chuyện trong ít phút. Sau đó, ông Trump và ông Tập cùng bước trên thảm đỏ về phía đoàn xe hộ tống.

Hãng thông tấn Reuters nhận định đây là động thái ngoại giao hiếm thấy, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm cách duy trì quan hệ ổn định giữa những bất đồng về thương mại, công nghệ và an ninh.

Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân ra sân bay đón Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại sân bay quốc tế Bảo An, thành phố Thâm Quyến. (Ảnh: Reuters)

Theo chương trình nghị sự, ông Trump và ông Tập sẽ tham gia chụp ảnh chung cùng các nhà lãnh đạo APEC, trước khi dự tiệc chiêu đãi trong khuôn khổ hội nghị.

Ngày 19/11, hai nhà lãnh đạo dự kiến có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề APEC. Đây được đánh giá là một trong những sự kiện ngoại giao đáng chú ý nhất tại hội nghị năm nay.

Nội dung thảo luận dự kiến bao gồm cuộc xung đột Nga - Ukraine, cuộc xung đột Mỹ - Iran, cùng những vấn đề quốc tế quan trọng khác như thương mại, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân.

Sau cuộc gặp tại Thâm Quyến, ông Trump và ông Tập dự kiến tiếp tục hội đàm tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12. Đây sẽ là cuộc gặp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo trong năm 2026.