(VTC News) -

Ngày 17/11, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) xác nhận mạng lưới liên lạc có mức độ bảo mật đặc biệt cao được cơ quan này sử dụng để trao đổi thông tin nội bộ đã gặp sự cố ngừng hoạt động. Sáng cùng ngày, hệ thống thông báo dành cho nhân viên NSA phát đi cảnh báo “mã vàng”, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống ba cấp độ.

Theo hướng dẫn, những nhân viên không đảm nhiệm nhiệm vụ khẩn cấp được yêu cầu đến nơi làm việc theo các khung giờ khác nhau. Trong khi đó, lực lượng phụ trách những nhiệm vụ quan trọng vẫn phải có mặt theo lịch trình thông thường.

Đến tối cùng ngày, cảnh báo được hạ xuống “mã xanh”, đồng nghĩa với việc nhân viên có thể trở lại lịch làm việc thông thường. Tuy nhiên, chưa rõ toàn bộ hệ thống NSANet đã được khôi phục hoàn toàn hay chưa.

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) xác nhận mạng liên lạc tuyệt mật gặp trục trặc vào ngày 17/11. (Ảnh: Reuters)

Sự cố cũng làm xuất hiện lo ngại về khả năng truyền đạt thông tin tình báo khẩn cấp tới Tổng thống Donald Trump, người đang thực hiện chuyến công du châu Á. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ đương nhiệm và một cựu quan chức khẳng định chính phủ có nhiều mạng liên lạc thay thế để duy trì trao đổi thông tin an toàn với Tổng thống, kể cả khi ông di chuyển trên chuyên cơ Không lực Một.

Theo Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton, nguyên nhân sự cố liên quan đến việc triển khai các bản vá phần mềm nhằm khắc phục những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng được phát hiện từ tháng trước.

Phát biểu trên Fox Business, ông Clayton giải thích rằng một số hệ thống không thể khởi động trở lại như dự kiến sau khi được cài đặt bản vá. Điều này dẫn đến tình trạng gián đoạn hoạt động tại NSA.

Các lỗ hổng được đề cập liên quan đến PHP, ngôn ngữ lập trình phổ biến trong phát triển website. Một số lỗ hổng bảo mật của PHP có thể bị lợi dụng để truy cập trái phép vào hệ thống và đọc dữ liệu trong bộ nhớ, bao gồm những thông tin nhạy cảm như mật khẩu.

NSA là một trong những cơ quan tình báo quan trọng nhất của Mỹ, phụ trách thu thập tình báo tín hiệu, giải mã thông tin và bảo vệ các hệ thống liên lạc phục vụ an ninh quốc gia.

Khác với những mạng máy tính thông thường, NSANet được sử dụng để trao đổi thông tin có mức độ bảo mật cao trong nội bộ cơ quan. Đây là một phần trong hạ tầng công nghệ hỗ trợ hoạt động phân tích và xử lý thông tin tình báo của NSA.

Theo một cựu quan chức cấp cao của cơ quan này, NSANet không phải hệ thống đơn lẻ mà là tập hợp nhiều mạng liên kết với nhau. Cấu trúc này cho phép duy trì các phương án dự phòng, hạn chế nguy cơ toàn bộ hoạt động bị đình trệ khi một bộ phận gặp trục trặc.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Apple cũng gặp sự cố công nghệ, chỉ vài ngày sau khi hàng loạt trục trặc ảnh hưởng đến United Airlines, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), JPMorgan Chase và Microsoft.

“Nhiều hệ thống của chúng tôi đã hoạt động trở lại sau khi một bản cập nhật nội bộ gây ra một số sự cố gián đoạn vào sáng nay. Chúng tôi đang nỗ lực đưa những hệ thống còn lại trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể”, Apple cho biết trong tuyên bố gửi qua email.

Marriott International, tập đoàn điều hành khách sạn lớn nhất nước Mỹ, cũng gặp sự cố. Theo phản ánh của người dùng trên Reddit, trục trặc này ảnh hưởng đến hoạt động đặt phòng, nhận phòng và một số dịch vụ khác. Trang web chuyên theo dõi sự cố dịch vụ trực tuyến Downdetector.com cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn hoạt động tại Marriott.