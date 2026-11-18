Lê Tuyết(Nguồn: VOV)
Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-cung-chu-tich-quoc-hoi-camphuchia-lao-an-sang-lam-viec-post1351126.vov
Thủ tướng Lê Minh Hưng về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và hội nghị cấp cao liên quan tại Philippines.
Sáng 18/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên Khai mạc Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47).
Mạng liên lạc tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bất ngờ ngừng hoạt động, buộc cơ quan này phát cảnh báo và điều chỉnh lịch làm việc của nhân viên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thành phố Thâm Quyến, chuẩn bị cho cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chính quyền ông Trump quyết định tạm dừng triển khai thêm thiết bị liên quan đến sự cố khiến hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ bị gián đoạn vào tuần trước.
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngày 17/11 xác nhận mạng lưới thông tin tuyệt mật phục vụ liên lạc nội bộ đã gặp sự cố trong quá trình bảo trì định kỳ.
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