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Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 Thủ tướng Lê Minh Hưng về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và hội nghị cấp cao liên quan tại Philippines.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên Khai mạc AIPA-47 Sáng 18/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên Khai mạc Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47).

Nguyên nhân mạng liên lạc tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ gặp sự cố Mạng liên lạc tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bất ngờ ngừng hoạt động, buộc cơ quan này phát cảnh báo và điều chỉnh lịch làm việc của nhân viên.

Ông Putin đến Thâm Quyến, thế giới chờ đợi cuộc gặp lịch sử Mỹ - Nga - Trung Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thành phố Thâm Quyến, chuẩn bị cho cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau sự cố ngừng bay toàn quốc, chính quyền ông Trump lại có động thái bất ngờ Chính quyền ông Trump quyết định tạm dừng triển khai thêm thiết bị liên quan đến sự cố khiến hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ bị gián đoạn vào tuần trước.