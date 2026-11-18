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Nguyên nhân mạng liên lạc tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ gặp sự cố Mạng liên lạc tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bất ngờ ngừng hoạt động, buộc cơ quan này phát cảnh báo và điều chỉnh lịch làm việc của nhân viên.

Ông Putin đến Thâm Quyến, thế giới chờ đợi cuộc gặp lịch sử Mỹ - Nga - Trung Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thành phố Thâm Quyến, chuẩn bị cho cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau sự cố ngừng bay toàn quốc, chính quyền ông Trump lại có động thái bất ngờ Chính quyền ông Trump quyết định tạm dừng triển khai thêm thiết bị liên quan đến sự cố khiến hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ bị gián đoạn vào tuần trước.

Mạng liên lạc tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ gặp sự cố Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngày 17/11 xác nhận mạng lưới thông tin tuyệt mật phục vụ liên lạc nội bộ đã gặp sự cố trong quá trình bảo trì định kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với Tổng thống Donald Trump về hiệp định thương mại Trong cuộc trao đổi song phương với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy để sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng.