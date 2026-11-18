Lê Tuyết(Nguồn: VOV)
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Mạng liên lạc tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bất ngờ ngừng hoạt động, buộc cơ quan này phát cảnh báo và điều chỉnh lịch làm việc của nhân viên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thành phố Thâm Quyến, chuẩn bị cho cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chính quyền ông Trump quyết định tạm dừng triển khai thêm thiết bị liên quan đến sự cố khiến hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ bị gián đoạn vào tuần trước.
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngày 17/11 xác nhận mạng lưới thông tin tuyệt mật phục vụ liên lạc nội bộ đã gặp sự cố trong quá trình bảo trì định kỳ.
Trong cuộc trao đổi song phương với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy để sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng.
Mỹ tập kích đảo Qeshm của Iran, chỉ vài giờ sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào căn cứ tại Bahrain được Washington sử dụng.
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