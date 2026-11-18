(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Thâm Quyến, Trung Quốc. (Video: RT)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trước thềm hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và cuộc gặp ba bên được đánh giá có ý nghĩa quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyên cơ chở ông Putin hạ cánh xuống Thâm Quyến vào khoảng 2h ngày 18/11 (giờ địa phương). Nhà lãnh đạo Nga được chào đón bằng thảm đỏ cùng sự hiện diện của nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc.

Dự kiến chiều cùng ngày ông Putin sẽ có bài phát biểu ngay sau ông Tập, đồng thời tiến hành cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc và một số nước khác. Tuy nhiên, sự kiện được quan tâm nhất sẽ diễn ra vào 19/11, khi ông Putin, ông Tập và ông Trump cùng tham gia cuộc đàm phán ba bên. Cuộc gặp này có thể diễn ra trước hoặc sau cuộc hội đàm riêng giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

Theo thông tin từ Nhà Trắng và điện Kremlin, chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân và an ninh quốc tế, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine và Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến sân bay Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Bắc Kinh chưa tiết lộ nhiều chi tiết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chỉ mô tả đây là cuộc gặp nhằm “trao đổi quan điểm về việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn”, mà không đề cập cụ thể đến những vấn đề sẽ được thảo luận.

Tương tự, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một phần của cuộc họp ba bên sẽ mở cửa cho báo giới, trong khi phần còn lại sẽ được tổ chức kín. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cũng nhận định cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ là sự kiện “mang tính lịch sử”.

Về phía Mỹ, tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành của cả hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX sẽ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, song không tham gia cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin.