Cần Thơ khởi công, khánh thành 7 dự án lớn gần 10.000 tỷ đồng vào 19/12

(VTC News) -

Thông tin được nêu tại cuộc làm việc sáng 3/12 do Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì, nghe các sở ngành và chủ đầu tư báo cáo tiến độ loạt dự án chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, có 3 dự án đủ điều kiện khánh thành trong dịp này, gồm: Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông – Tây (tỉnh Sóc Trăng cũ), chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan và chung cư Cara River Park.

Về các dự án đủ điều kiện khởi công dịp này, nổi bật là dự án Nhà máy điện gió số 7 giai đoạn 2, có mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Cùng với đó là các công trình cầu và đường Nguyễn Chí Thanh (phường Vị Thanh), chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan và khu căn hộ An Phú Eco City.

Tổng cộng 7 dự án, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 9.700 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, giá giao đất và ký quỹ. Các chủ đầu tư cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, thi công đúng kế hoạch đề ra.

Dự án nhà máy điện gió số 7 giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 3.700 tỷ đồng tại TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh đây là sự kiện quy mô lớn, nằm trong chương trình khởi công, khánh thành đồng loạt trên cả nước do Chính phủ chủ trì, có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vì vậy, các dự án phải bảo đảm đầy đủ tính pháp lý và điều kiện tổ chức lễ.

Sở Xây dựng được giao chủ trì xây dựng kịch bản, lựa chọn hình thức tổ chức và phối hợp khảo sát địa điểm, nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra trang trọng, hiệu quả, lan tỏa ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng XIV.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương và đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp chặt chẽ để đảm bảo lễ khởi công – khánh thành được kết nối nhịp nhàng tại các điểm cầu trực tiếp và trực tuyến.