Ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chiều 3/10, HĐND TP Cần Thơ đã miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ được HĐND Thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND TP Cần Thơ cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Lâu. Ông Trần Văn Lâu được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, chiều 2/10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thành ủy thống nhất giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và Lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Trương Cảnh Tuyên đã từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau của tỉnh Cần Thơ (trước năm 2004) và tỉnh Hậu Giang trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026..

Ông từng là Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Tháng 2/2025, Ban Bí thư đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 20/2/2025, ông Trương Cảnh Tuyên được HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tháng 7/2025, sau khi sáp nhập 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành TP Cần Thơ mới, ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ.