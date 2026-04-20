Chủ tịch Gia Lai chỉ đạo 'nóng' sau phản ánh điểm du lịch đẹp như mơ giờ xác xơ

Những hình ảnh buồn tẻ của điểm du lịch cộng đồng Mũi Gành - Hoài Hải (Ghi nhận ngày 14/4/2026)

Ngày 20/4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND phường Hoài Nhơn Đông và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát toàn bộ điểm du lịch cộng đồng Mũi Gành - Hoài Hải sau bài phản ánh của Báo Điện tử VTC News.

"Hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng phương án phát triển điểm du lịch cộng đồng trên bảo đảm chỉ tiêu đã giao cho địa phương và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/4/2025", ông Phạm Anh Tuấn chỉ đạo.

Khung cảnh Mũi Gành - Hoài Hải buồn tẻ, xác xơ so với cảnh nhộn nhịp, đẹp đẽ trước đó. (Ảnh chụp trước và sau cơn bão số 13 tháng 11/2025)

Trước đó, ngày 16/4, Báo điện tử VTC News có bài viết "Cảnh xác xơ không ngờ của điểm du lịch cộng đồng từng 'đẹp như tranh' ở Gia Lai" phản ánh điểm du lịch cộng đồng Mũi Gành - Hoài Hải (phường Hoài Nhơn Đông) hiện hoang tàn, xơ xác sau cơn bão lịch sử số 13 mà vẫn chưa được khôi phục, tái tạo.

Bài viết chỉ rõ, năm 2024, 2025, nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế của khu vực Bãi Con, Mũi Gành, xã Hoài Hải (nay là phường Hoài Nhơn Đông), địa phương đã xây dựng, phát triển mô hình du lịch cộng đồng, tạo việc làm, đa dạng hóa sinh kế cho người dân địa phương.

Sau khi hoàn thành, khu vực trên đã tạo điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng nghìn du khách phương xa đổ về.

Đồng thời, nhờ điểm du lịch cộng đồng, địa phương đã cung ứng các dịch vụ cho du khách đến tham quan, tắm biển, thưởng thức các sản phẩm đặc trưng. Nhờ đó tạo ra cơ hội việc làm, đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Cung ứng dịch vụ du lịch để phát triển sinh kế cho hộ dân nghèo làng chài tại Mũi Gành - Hoài Hải đóng cửa vì không có khách. (Ảnh chụp trước và sau bão số 13 tháng 11/2025)

Dự án điểm du lịch cộng đồng Mũi Gành - Hoài Hải góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế làng chài nghèo theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho địa phương...

Thế nhưng, sự náo nhiệt của năm 2024, đầu năm 2025 nay lại được thay thế bằng sự hoang tàn, buồn tẻ và vắng bóng du khách bởi ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão lịch sử số 13 (tháng 11/2025).

Toàn cảnh Mũi Gành - Hoài Hải tại phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai.

Ông N.V.M (56 tuổi), một hộ dân nghèo được địa phương tạo điều kiện buôn bán tại Mũi Gành - Hoài Hải cho biết, từ sau cơn bão số 13 đến nay, dự án du lịch cộng đồng xóa đói giảm nghèo này ngưng hoạt động, những người dân nghèo được buôn bán trước kia đều đi kiếm việc làm khác.

"Không được địa phương định hướng tái tạo nên cơ sở vật chật đã đầu tư bị xuống cấp, khách du lịch không còn ghé tới, khiến chủ của các cơ sở kinh doanh ăn uống đầu tư nhiều tiền cũng bị phá sản, phụ nữ nghèo làng chài mất nguồn thu nhập lại đi vá lưới thuê", ông M. buồn bã.