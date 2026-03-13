Loài khủng long tí hon nặng chưa đến 1 kg

(VTC News) -

Nhắc đến khủng long, nhiều người thường nghĩ tới những sinh vật khổng lồ như khủng long bạo chúa (T-Rex) hay khủng long cổ dài (Brachiosaurus).

Tuy nhiên, các nhà khoa học mới đây báo cáo một loài khủng long rất nhỏ mang tên Alnashetri. Loài này ăn côn trùng, nặng chưa tới 1 kg và đặc điểm nổi bật là móng vuốt lớn ở ngón cái.

Hình ảnh mô phỏng hình dạng loài Alnashetri. (Ảnh: Đại học Nacional de Río Negro)

Báo cáo được công bố trên tạp chí Nature, sau quá trình nghiên cứu hóa thạch Alnashetri cerropoliciensis được phát hiện ở miền bắc khu vực Patagonia, Argentina, năm 2014.

Mẫu hóa thạch có niên đại khoảng 90 triệu năm và gần như hoàn chỉnh, được các nhà cổ sinh vật học ví như “trúng xổ số”.

Trước đây, Alnashetri chỉ được biết đến qua những mảnh xương rời rạc, khiến việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn. Với mẫu vật mới, các nhà khoa học có thể tái dựng rõ hơn hình thái và vị trí tiến hóa của loài.

“Chúng tôi hiện có một mẫu chuẩn giúp nhận diện chính xác hơn các hóa thạch rời rạc khác và theo dõi những thay đổi tiến hóa về cấu trúc cơ thể cũng như kích thước của Alnashetri”, Giáo sư Peter Makovicky tại Đại học Minnesota, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Phân tích hóa thạch cho thấy Alnashetri có cánh tay dài với một móng vuốt lớn ở ngón cái, miệng chứa nhiều răng nhỏ. Không chỉ hình dạng khác thường, kích thước của nó cũng rất khiêm tốn.

Phân tích vi mô xác nhận hóa thạch là cá thể đã trưởng thành, ít nhất 4 năm tuổi, nhưng trọng lượng chưa tới 900 gram, tương đương một con gà nhỏ.

Alnashetri thuộc nhóm khủng long alvarezsaur, vốn có nhiều đặc điểm giống chim. Trên thực tế, một số hóa thạch đầu tiên của nhóm này từng bị nhầm lẫn với tổ tiên của chim.

Các nhà nghiên cứu cho rằng Alnashetri có thể là dạng trung gian trong quá trình tiến hóa của alvarezsaur. Loài này đã có kích thước nhỏ nhưng chưa phát triển hoàn toàn khả năng chuyên ăn kiến như các hậu duệ sau này.

Phát hiện chỉ ra rằng các loài khủng long không trở nên nhỏ bé vì chế độ ăn, mà chế độ ăn đặc biệt xuất hiện sau khi chúng đã có kích thước rất nhỏ.

Khám phá cũng giúp giải quyết một câu hỏi tồn tại lâu nay về sự phân bố của alvarezsaur. Hóa thạch của nhóm này từng được tìm thấy ở Nam Mỹ và châu Á, dù hai khu vực bị ngăn cách bởi đại dương.

Sau phát hiện tại Patagonia, nhóm nghiên cứu xem xét lại các bộ sưu tập hóa thạch ở châu Âu và Bắc Mỹ và phát hiện thêm nhiều mẫu alvarezsaur trước đây chưa được nhận diện.

"Những phát hiện cho thấy alvarezsaur từng phân bố trên nhiều lục địa trước khi các khối đất lớn ở bán cầu Bắc và Nam tách rời hoàn toàn", ông Makovicky nói. "Dù chỉ là một loài khủng long nhỏ bé, Alnashetri đang góp phần quan trọng trong việc giải mã lịch sử tiến hóa của một nhóm khủng long đặc biệt".