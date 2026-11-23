(VTC News) -

Sáng nay, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc được khánh thành, bàn giao cho tỉnh Tuyên Quang. Tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie Hà Nội, xúc động trao biểu tượng “chìa khóa tay”, gửi gắm ngôi trường cùng niềm tin vào tương lai học sinh vùng cao.

Trong khoảnh khắc bàn giao, thầy Khang rưng rưng nói: “Chúng ta đã có ngôi trường khang trang, hiện đại và rất đẹp. Đó mới là khởi đầu”.

Sáng 23/11, Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xúc động trao biểu tượng chìa khóa tay, chính thức bàn giao Trường Marie Curie - Mèo Vạc cho địa phương. (Ảnh: Trường Marie Curie)

Theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, sự phát triển của ngôi trường, Mèo Vạc và vùng biên cương trong tương lai phụ thuộc vào công dạy dỗ của giáo viên và nỗ lực học tập của học sinh.

“Trường Marie Curie chúng tôi luôn ở bên các bạn, hồn cốt của ngôi trường thân yêu và giàu cảm xúc này”, thầy Khang chia sẻ.

Khoảnh khắc người thầy 77 tuổi rưng rưng xúc động trong lễ khánh thành ngôi trường tâm huyết ông dành tặng trẻ em vùng cao.

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc được khởi công tháng 3/2025 trên khu đất rộng khoảng 3 ha. Công trình do nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và Trường Marie Curie Hà Nội tài trợ xây dựng, với mức kinh phí dự kiến ban đầu khoảng 100 tỷ đồng.

Từ hôm nay, ngôi trường mới tại Mèo Vạc mở thêm cơ hội học tập, sinh hoạt cho học sinh các xã vùng cao biên giới tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu địa phương tham dự lễ đón nhận ngôi trường.

Các em học sinh trong lễ khánh thành đón nhận ngôi trường mới.

Trường Marie Curie - Mèo Vạc dự kiến tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh, trong đó khu ký túc xá có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 700 em.

Học trò vùng cao thể hiện tình cảm với người thầy.

Theo thiết kế, trường có 40 phòng học, hai phòng thực hành, thư viện, nhà thể chất, khu ký túc xá và nhà ăn. Khu ký túc xá có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 700 học sinh; toàn trường dự kiến tiếp nhận khoảng 1.000 em. Các hạng mục trong trường được đặt tên theo Thăng Long tứ trấn, gồm giảng đường Bạch Mã, ký túc xá Kim Liên, cổng Quán Thánh và sân thể thao Voi Phục.

Việc đưa những địa danh gắn với Thủ đô Hà Nội lên vùng biên giới thể hiện mong muốn gửi gắm tình cảm của Hà Nội tới học sinh Mèo Vạc.

Năm học 2026-2027, gần 500 học sinh thuộc 6 xã mới trên địa bàn huyện Mèo Vạc cũ được tuyển sinh và học nhờ tại một trường lân cận trong thời gian chờ công trình hoàn thiện.

Ngôi trường mới được kỳ vọng tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng cao, đặc biệt là các em có nhu cầu học bán trú.

Việc khánh thành, bàn giao Trường Marie Curie - Mèo Vạc đánh dấu một dấu mốc trong hành trình hỗ trợ giáo dục vùng biên của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và Trường Marie Curie Hà Nội.

Nhân dịp công trình được khánh thành, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh gửi thư cảm ơn nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và tập thể Trường Marie Curie Hà Nội.

Trong thư đề ngày 22/11, ông Hầu A Lềnh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang cho giáo dục địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá công trình là “món quà quý dành cho học sinh vùng cao, góp phần tạo điều kiện để các em được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên”.

Trao tặng ngôi trường tâm huyết, thầy Nguyễn Xuân Khang gửi gắm: “Tương lai của trường, tương lai của Mèo Vạc, tương lai của vùng biên cương này phát triển đến đâu, có sánh vai được với các vùng khác hay không, phụ thuộc tất cả vào công dạy dỗ của các thầy cô giáo và công học tập của các em học sinh”.