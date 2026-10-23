Chiêu trò kiếm tiền bằng AI trên Tatao Live, hơn 40.000 người mắc bẫy

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa thông tin về việc triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua nền tảng Tatao Live. Nhóm này hoạt động núp bóng doanh nghiệp, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu huy động vốn thông qua website, ứng dụng livestream Tatao Live nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình xác minh, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Lào Cai cung cấp thông tin liên quan đến các bị hại và hoạt động của nhóm đối tượng.

Ngày 7/8/2026, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Lập doanh nghiệp, quảng bá nền tảng AI Livestream

Theo tài liệu của cơ quan Công an, tháng 6/2025, các đối tượng thành lập Công ty TNHH công nghệ Tatao Việt Nam, địa chỉ tại Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, TP. Hà Nội, do Hoàng Trung Kiên (SN 2001), trú tại xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn, làm giám đốc; đồng thời, thành lập Công ty TNHH Phát triển thị trường Livestream AI, địa chỉ tại Tòa nhà Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Nhóm nhân viên Công ty TNHH Công nghệ Tatao Việt Nam được mời về trụ sở Cục Cảnh sát hình sự để lấy lời khai.

Các đối tượng sử dụng website https://www.tataovn.com cùng các kênh Facebook, YouTube, Zalo, Zoom để quảng bá nền tảng Tatao Live, huy động vốn và chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Các bị can Hoàng Trung Kiên và Vũ Thị Huyền.

Tatao Live được giới thiệu là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tạo nhân vật ảo thay thế con người livestream bán hàng, có hợp tác với các sàn thương mại điện tử TikTok, Shopee, Lazada. Nền tảng được thành lập ngày 25/6/2025, ra mắt ngày 10/10/2025; ứng dụng được đưa lên CH Play ngày 9/1/2026. Tuy nhiên, ứng dụng không được phát hành chính thức trên App Store, người dùng phải tải tệp APK hoặc truy cập đường dẫn do Tatao cung cấp.

Để tạo lòng tin và lôi kéo người tham gia, các đối tượng công khai giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ văn phòng; tổ chức họp trực tuyến định kỳ qua Zoom để giới thiệu chiến lược phát triển, phổ biến chính sách hoa hồng và quảng bá Tatao Live là “hệ sinh thái bán lẻ AI”, với công nghệ “AI Livestream” tạo doanh thu tự động.

Bị can Phạm Thị Huyền.

Nhóm này còn thường xuyên tổ chức hội nghị, livestream, trao thưởng, quay số trúng thưởng xe máy, điện thoại, iPad và tiền mặt; xây dựng hệ thống người tham gia theo các cấp Leader, Agency; chia sẻ hình ảnh nhận tiền, rút tiền thành công và tổ chức hoạt động từ thiện nhằm tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.

Các đối tượng sử dụng quảng cáo trên Facebook, TikTok, video PR, hội thảo trực tuyến, các nhóm Zalo, Telegram và hệ thống Leader để lôi kéo người tham gia. Trong các nhóm cộng đồng, một số tài khoản có dấu hiệu “chim mồi”, đăng tải hình ảnh khoe lợi nhuận, khoe rút tiền nhằm tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), khiến người dân tin rằng đây là hình thức kiếm tiền nhanh, ít rủi ro.

Dùng tiền người sau trả cho người trước

Theo cơ quan Công an, sau khi cài đặt ứng dụng Tatao Live, người tham gia phải nộp tiền mua gói AI Livestream để kích hoạt tài khoản. Gói kích hoạt ban đầu có giá 3.900.000 đồng, được ưu đãi giảm còn 2.900.000 đồng với quảng cáo sử dụng trọn đời. Sau đó, các đối tượng đưa ra 3 gói Matrix Livestream AI với mức giá lần lượt là 14.900.000 đồng, 84.900.000 đồng và 418.900.000 đồng.

Sau khi kích hoạt tài khoản, người tham gia chỉ cần mở ứng dụng, chọn mục AI Livestream và xem video trong khoảng 30 giây đến 1 phút rồi tắt ứng dụng. Sau khoảng 2-4 giờ, hệ thống tự động cộng tiền vào ví điện tử trên ứng dụng dưới các tên gọi như “Doanh thu livestream”, “Hoa hồng AI” và “Tatao Xu”.

Các bị can Từ Thanh Thảo và Phạm Thị Duyệt.

Mức thu nhập được quảng cáo dao động khoảng 30.000-50.000 đồng/ngày đối với gói AI Livestream và 900.000-1.500.000 đồng/ngày đối với gói Matrix. Khi số dư đạt từ 200.000 đồng, người tham gia được phép tạo lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng đã liên kết.

Trong giai đoạn đầu, các đối tượng có chi trả tiền cho người tham gia. Trên thực tế, nhiều người đã nhận được tiền sau khoảng 1-7 ngày, từ đó tin rằng hệ thống có nguồn doanh thu thực tế và tiếp tục đầu tư thêm hoặc giới thiệu người khác tham gia.

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, người tham gia không có thông tin cụ thể về nền tảng mà AI livestream, sản phẩm được bán, khách hàng, số lượng đơn hàng phát sinh, doanh thu bán hàng, đối tác thương mại điện tử hay lịch sử giao dịch. Ứng dụng không có gian hàng, giỏ hàng, danh mục sản phẩm, thông tin đơn hàng, dữ liệu khách hàng hoặc chứng từ thanh toán; đồng thời không chứng minh được nguồn doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử.

Bị can Đỗ Thị Liên.

Cơ quan điều tra xác định khoản tiền được trả cho người tham gia không xuất phát từ hoạt động kinh doanh thực tế, mà do hệ thống tự phân phối theo thuật toán được lập trình sẵn. Thu nhập của người tham gia trước được lấy từ tiền mua các gói dịch vụ của người tham gia sau, thay vì lợi nhuận phát sinh từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Để khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm người mới, hệ thống thiết lập cơ chế thăng hạng gồm 7 tầng, từ 1 sao đến 7 sao. Hoa hồng được chi trả theo 7 tầng, với tỷ lệ khoảng 5-17%, phụ thuộc vào số lượng người tham gia ở tuyến dưới. Người giới thiệu càng nhiều người mới thì thu nhập càng cao.

Các khoản tiền được nộp qua cổng thanh toán hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Công nghệ Tatao Việt Nam.

Tài liệu điều tra xác định hệ thống có hơn 40.000 tài khoản tham gia trên toàn quốc, với khoảng 40.000 khách hàng Việt Nam bị lôi kéo.

Đến giữa tháng 4/2026, sau khi huy động được số tiền đặc biệt lớn, hệ thống bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Người dùng không thể rút tiền, các lệnh rút chỉ hiển thị trạng thái “đang xử lý”, các nhóm Zalo đồng loạt giải tán, văn phòng Tatao đóng cửa, nhân viên rời trụ sở, ứng dụng ngừng hoạt động và website không còn vận hành.

Trước khi hệ thống dừng hoạt động, các đối tượng liên tục rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tiêu hủy tài liệu, di chuyển tài sản và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Hậu quả là hàng chục nghìn người không thể thu hồi số tiền đã nộp.

Cơ quan Công an xác định tổng số tiền các bị hại nộp vào hệ thống Tatao Live là 407 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ số tiền các đối tượng chiếm đoạt là hơn 220 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản đã chi trả như lương nhân viên, hoa hồng AI và hoa hồng cho hệ thống Leader. Đến nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 8,6 tỷ đồng.

Ứng dụng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, 7 bị can bị khởi tố

Theo tài liệu điều tra, tên miền tataovn.com được trỏ đến máy chủ có địa chỉ IP 163.181.214.104, thuộc hệ thống máy chủ Alibaba Cloud đặt tại Hồng Kông (Hong Kong SAR, Trung Quốc).

Ứng dụng Tatao Live được phát tán ngoài kho Google Play, có cấu trúc phức tạp và tích hợp nhiều bộ công cụ SDK của các nhà cung cấp nước ngoài. Qua phân tích, phần mềm này có khả năng truy cập dữ liệu nhạy cảm như vị trí, thông tin thiết bị và hành vi sử dụng; đồng thời có dấu hiệu truyền dữ liệu đến máy chủ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không minh bạch với người dùng.

Các phương tiện điện tử để nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Phần mềm này được đánh giá tiềm ẩn rủi ro về an toàn thông tin, có dấu hiệu chưa tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cơ quan chức năng khuyến cáo cần cảnh báo, hạn chế cài đặt, kiểm tra và xử lý theo quy định. Đối với hệ điều hành iOS, Tatao Live hiện chưa có phiên bản chính thức trên App Store.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”, đồng thời khởi tố 7 bị can.

Các bị can gồm: Hoàng Trung Kiên; Đỗ Thị Liên (SN 1996), trú tại xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Phạm Thị Huyền (SN 1995), trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An; Vũ Thị Huyền (SN 2003), trú tại xã Hải Hưng, TP Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra, Đỗ Thị Liên, Phạm Thị Huyền và Vũ Thị Huyền được xác định đảm nhiệm các vai trò trợ lý trực tiếp, giám đốc thị trường, đầu mối phiên dịch và xử lý giấy tờ cho nhóm đối tượng người nước ngoài điều hành đường dây.

Hai bị can khác là Từ Thanh Thảo (SN 2003), trú tại tỉnh Nghệ An và Phạm Thị Duyệt (SN 1991), trú tại TP Hải Phòng, đều làm kế toán. Bị can còn lại được xác định có vai trò rửa tiền.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức kiếm tiền trên mạng được quảng cáo với tỷ suất lợi nhuận cao bất thường.

Trước khi đầu tư, người dân cần kiểm chứng mô hình kinh doanh, tìm hiểu nguồn doanh thu thực tế và tham khảo ý kiến chuyên gia, tránh bị lợi dụng lòng tham để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.