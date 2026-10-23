Công an Khánh Hòa chốt trực 24/24 giờ, ráo riết truy bắt 4 phạm nhân trốn trại

Ngày 23/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vào chiều ngày 21/10.

Các xe ra vào khu vực trại giam A2 luôn có lực lượng công an cảnh gác, kiểm tra.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ được bố trí trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát xung quanh Trại giam A2 và các địa phương lân cận.

Trên hệ thống phát thanh, thông tin về đặc điểm nhận dạng của các phạm nhân được phát liên tục. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản; khi phát hiện người có đặc điểm phù hợp hoặc tình huống bất thường, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất, không tự ý tiếp cận hay truy đuổi.

Xe cảnh sát chốt trực trên một tuyến đường xã Diên Lâm.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm), 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

Sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng triển khai phương án truy tìm, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt. Đến chiều 22/10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn khỏi nơi giam, theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ việc.

Bốn phạm nhân đang bị truy bắt gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Hai người còn lại là Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) chấp hành án 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.