Bắt tạm giam người đăng tin Novaland nguy cơ phá sản

(VTC News) -

Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Minh Quang (SN 1982, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị can Đỗ Minh Quang. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác của Công ty Novaland về việc một số tài khoản trên Facebook, Threads, TikTok và các hội, nhóm sử dụng Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền thông tin thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng về doanh nghiệp.

Trong đó, một số nội dung cho rằng Novaland đứng trước nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Kết quả điều tra xác định, tài khoản Facebook mang tên “Quang Do” do Đỗ Minh Quang lập, quản lý và sử dụng. Tại cơ quan công an, Quang thừa nhận dùng tài khoản cá nhân đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến tình hình hoạt động của Novaland.

Theo cơ quan điều tra, các bài viết thu hút nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ, khiến thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền rộng rãi, ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Quang khai mục đích đăng tải những bài viết này là thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt thích, chia sẻ và số lượng người theo dõi tài khoản Facebook cá nhân. Quang nhận thức được nội dung đăng tải có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhưng không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ và xác minh những tài khoản, cá nhân khác có dấu hiệu đăng tải, phát tán thông tin xuyên tạc, sai sự thật về doanh nghiệp để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần kiểm chứng nguồn tin, tính chính xác và căn cứ của thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên không gian mạng; không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối với doanh nghiệp, khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh, cần lưu giữ các tài liệu, dữ liệu điện tử, đường dẫn, hình ảnh, nội dung bài viết cùng chứng cứ liên quan, đồng thời kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.