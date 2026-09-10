Lập nhóm kín Telegram để kiếm tiền bằng nội dung đồi trụy, 2 người bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 10/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố Triệu Văn Bắc (sinh năm 2000, trú thôn Nà Rào, nay là thôn Đồng Tiến, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo khoản 3 Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra làm việc với Triệu Văn Bắc. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Trước đó, ngày 26/6/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Tiến Phúc (sinh năm 2002, trú cùng địa phương) về cùng tội danh.

Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn.

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2025, Phúc nảy sinh ý định sử dụng Telegram để lập các nhóm kín, đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhằm thu tiền từ người tham gia.

Phúc lập và quản lý nhiều nhóm Telegram. Những người có nhu cầu tham gia được hướng dẫn chuyển tiền, sau đó Phúc phê duyệt để vào nhóm và tiếp cận các nội dung được đăng tải.

Khoảng tháng 10/2025, Phúc gặp Bắc. Biết hoạt động của Phúc, Bắc đề nghị tham gia và được đồng ý. Từ đó, Bắc cùng Phúc quản lý các nhóm, phê duyệt thành viên, đăng tải, xóa nội dung và thu tiền từ người tham gia.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thu thập, kiểm tra dữ liệu, tài liệu liên quan; xác minh hoạt động của các tài khoản, nhóm Telegram và các giao dịch để làm rõ vụ án.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.