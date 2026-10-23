Đề nghị truy tố 14 bị can tham ô hơn 6,28 tỷ đồng tiền công đức ở Lạng Sơn

(VTC News) -

Ngày 23/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can về tội Tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự. Vụ án xảy ra tại Đền Công đồng Bắc Lệ, thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2026, 14 bị can là thành viên Ban quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ bị xác định có hành vi tham ô tổng số tiền 6.284.645.000 đồng từ nguồn tiền công đức của đền.

Lạng Sơn đề nghị truy tố 14 bị can tham ô hơn 6,28 tỷ đồng tiền công đức ở Đền Công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành.

Trước đó, ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Viện KSND tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan.

Trong số này có Phùng Văn Quang (SN 1979), Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, Trưởng ban quản lý đền; Trương Xuân Hữu (SN 1983), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, nguyên Trưởng ban quản lý đền; Hồ Minh Đức (SN 1977), thủ quỹ Ban quản lý đền và Hà Văn Hưng (SN 1976), Phó ban quản lý thường trực, nguyên thủ quỹ.

Tám thành viên khác thuộc Ban quản lý di tích Đền Công đồng Bắc Lệ cũng bị khởi tố, gồm Phương Văn Thơm, Triệu Văn Định, Hoàng Thanh Nhàn, Tăng Thị Thúy, Hoàng Văn Độ, Hoàng Thị Phúc, Lương Thị Tường và Đào Văn Sơn. Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn theo quy định.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban quản lý bị cáo buộc thống nhất không đưa một phần tiền công đức, tiền cung tiến tại các ban thờ vào sổ sách mà giữ lại để chia nhau.

Hành vi này được xác định diễn ra trong thời gian dài. Theo thông tin điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, số tiền các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới 6,28 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hồ sơ tại Ban quản lý di tích đền Công đồng Bắc Lệ. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi và phong tỏa tài sản của các bị can với tổng giá trị hơn 9,35 tỷ đồng.

Để phòng ngừa vi phạm tương tự, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và ban quản lý cơ sở tín ngưỡng thực hiện công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng tiền công đức; bảo đảm việc tiếp nhận, kiểm đếm, bảo quản và thu, chi có đầy đủ sổ sách, chứng từ, phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục sơ hở trong quy trình quản lý, ngăn chặn hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Đền Công đồng Bắc Lệ là cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng tại Lạng Sơn, do Ban quản lý di tích xã Tân Thành quản lý.