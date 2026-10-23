2 giảng viên đại học tiếp tay đường dây làm giả gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng (PA05) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của Cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hoàng Văn Đạt, Trần Anh Hào, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Văn Tình, Đỗ Văn Hùng, Hoàng Quốc Lập, Hoàng Minh Tưởng, Hoàng Văn Nam.

Trong vụ án, còn có 2 giảng viên đại học bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú là Đỗ Hạnh Dung (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Trần Thị Thoa (SN 1985, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh).

Những đối tượng trong vụ án.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm con dấu, phôi văn bằng cùng nhiều thiết bị chuyên dụng. Xác lập chuyên án, đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, PA05 phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản ảo đăng tải thông tin nhận làm giả tài liệu, giấy tờ, bằng cấp trên các hội nhóm Facebook.

Quá trình truy xét, xác định các số điện thoại liên hệ được gắn với nhiều website quảng cáo như: bangcapchungchigiare.com, lamchungchicacloai.com, bangcacloai.com, lambangcapgiarenhat.com và trang Facebook “Hỗ trợ việc làm”.

Nhận định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi từ đầu năm 2024 trên phạm vi cả nước, PA05 báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội cho xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 24/9, Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ công tác đồng loạt triệu tập, bắt giữ các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Tang vật bị thu giữ.

Kết quả điều tra xác định, hai người cầm đầu là Hoàng Văn Đạt (SN 1993, trú tại chung cư Tô Ký Tower, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) và Trần Anh Hào (SN 1995, trú tại C7-25 chung cư Prosper Plaza, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua sắm máy móc (máy in màu, máy khắc dấu, máy dập cán dấu, máy photo, máy tính...) và hàng trăm con dấu giả của các Sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học, văn phòng công chứng.

Đạt và Hào chào bán văn bằng giả với giá từ 1 - 2 triệu đồng/sản phẩm.

Để phục vụ sản xuất, các đối tượng cầm đầu thuê Hoàng Văn Dũng (SN 1993, trú tại chung cư Tham Lương, TP.HCM) với chi phí 6 triệu đồng/tháng để thực hiện các khâu cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và giao tài liệu cho shipper.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt và Hào thiết lập hệ thống giao hàng rộng khắp tại các tỉnh, thành phố, Đỗ Văn Hùng (SN 1971, trú tại TP.HCM), Nguyễn Văn Tình (SN 1988, trú tại Đồng Nai - nhân viên giao hàng Nhất Tín), Hoàng Văn Nam (SN 2004, trú tại Hà Nội), Hoàng Minh Tưởng (SN 1994, trú tại Hà Nội) và Hoàng Quốc Lập (SN 1994, trú tại Lạng Sơn) phụ trách việc chuyển phát, hưởng hoa hồng từ 100.000 - 300.000 đồng/đơn hàng.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng cầm đầu đã móc nối với Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an đã làm rõ nhóm 20 đối tượng mua, sử dụng giấy tờ giả, thu giữ 54 tài liệu giả các loại. Thống kê sơ bộ từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.