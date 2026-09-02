Chiêm ngưỡng những đại công trình định hình diện mạo mới của Thủ đô

Từ những tuyến đường đã hoàn thành, các công trình đang chạy đua về đích đến hệ thống vành đai, cầu vượt sông, hồ điều hòa và tổ hợp thể thao quy mô lớn, Hà Nội đang đồng thời giải quyết những điểm nghẽn hạ tầng hiện hữu và chuẩn bị cho không gian phát triển mới. Những công trình này, khi hoàn thành và đưa vào khai thác theo từng giai đoạn, sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi đáng kể về giao thông, cảnh quan và cấu trúc đô thị của Thủ đô.