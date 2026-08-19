Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công

Công trình được định hướng ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ trong vận hành, trong đó có trí tuệ nhân tạo, hệ thống ghế thông minh kết nối 5G và các giải pháp quản lý an ninh, dòng người theo thời gian thực. Mặt sân được thiết kế để có thể thay mới trong khoảng 6 đến 10 giờ. Công trình cũng tính đến việc thu gom, tái sử dụng nước nhằm giảm nhu cầu sử dụng nước sạch.