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Xuất bản ngày 19/08/2026 07:20 AM
Xuất bản ngày 19/08/2026 07:20 AM

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công

(VTC News) -

Sau 8 tháng thi công, sân vận động VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ ở phía Nam Hà Nội lộ rõ 4 khán đài, từng bước hình thành công trình dự kiến lớn nhất thế giới.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ ở Hà Nội dần thành hình. (Video: Anh Đoàn)

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công - 1

Sân vận động VinFast - Trống Đồng (xã Thượng Phúc, Hà Nội) là công trình trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Trước khi mang tên hiện tại, công trình từng được gọi là Lạc Việt, Trống Đồng, Hùng Vương, VinFast.

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công - 2

Với quy mô khoảng 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sân vận động VinFast - Trống Đồng được định hướng trở thành sân vận động lớn bậc nhất thế giới.

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công - 3

Giữa tháng 8, dù thời tiết nắng nóng, công trường vẫn duy trì nhịp thi công khẩn trương. Máy móc, thiết bị cùng đội ngũ công nhân, kỹ sư được huy động tại nhiều vị trí, triển khai các hạng mục theo tiến độ.

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công - 4

Sau khoảng 8 tháng kể từ ngày khởi công, diện mạo công trình đã thay đổi rõ rệt. Từ trên cao, mặt bằng sân cùng các hạng mục kết cấu đang dần hiện rõ. Bốn khu vực khán đài A, B, C và D được triển khai đồng thời, từng bước định hình sân vận động có quy mô đặc biệt lớn.

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công - 5

Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026. Sau giai đoạn này, dự án tiếp tục triển khai mái vòm, hệ thống cơ điện, mặt sân và các hạng mục kỹ thuật khác. Mái che của sân được thiết kế theo dạng đóng mở tự động.

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công - 6

Với sức chứa 135.000 chỗ, sân vận động VinFast - Trống Đồng được thiết kế lớn hơn Narendra Modi Stadium tại Ấn Độ, hiện được công bố có sức chứa khoảng 132.000 người.

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công - 7

Quy mô này cũng lớn hơn nhiều lần Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi có sức chứa khoảng 40.000 chỗ.

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công - 8

Công trình được định hướng ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ trong vận hành, trong đó có trí tuệ nhân tạo, hệ thống ghế thông minh kết nối 5G và các giải pháp quản lý an ninh, dòng người theo thời gian thực. Mặt sân được thiết kế để có thể thay mới trong khoảng 6 đến 10 giờ. Công trình cũng tính đến việc thu gom, tái sử dụng nước nhằm giảm nhu cầu sử dụng nước sạch.

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công - 9

Cùng với sân vận động, các tuyến đường và hạ tầng kết nối khu vực dự án cũng đang được triển khai. Trong đó, trục đường rộng 120m được đầu tư để tăng khả năng kết nối khu liên hợp thể thao với mạng lưới giao thông phía Nam Hà Nội.

Diện mạo sân vận động VinFast - Trống Đồng sau 8 tháng thi công - 10

Theo kế hoạch, sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình được định hướng phục vụ các giải đấu thể thao, chương trình văn hóa, nghệ thuật và những sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Anh Đoàn - Đắc Huy
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