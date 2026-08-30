Hơn 1km Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy lộ diện, hướng đến thông xe dịp 10/10

Khi toàn tuyến được khép kín, Vành đai 2,5 sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu, đặc biệt là Vành đai 2 và Vành đai 3. Tuyến đường cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Hà Nội, mở thêm các kết nối giữa những khu vực đô thị và tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ dọc tuyến.