Chuyện thị tẩm của hoàng hậu và phi tần nhà Thanh khác nhau thế nào?

Trong xã hội phong kiến ​​Trung Quốc, sự phân biệt giai cấp rất lớn, dù là trong đời sống dân gian hay ở cung điện. Trong hậu cung, sự phân biệt này còn thể hiện rõ ràng ngay cả trong chuyện thị tẩm của hoàng đế.

Vào thời nhà Thanh, chuyện thị tẩm phải tuân theo những quy định hết sức nghiêm ngặt. Hoàng hậu có những đặc quyền riêng trong việc hầu hạ gối chăn cho hoàng đế mà ngay cả những phi tần được sủng ái nhất cũng không bao giờ có được.

Đầu tiên, hoàng đế không được phép qua đêm tại cung của các phi tần. Nếu muốn thị tẩm một phi tần nào đó, ngài sẽ lật thẻ bài có tên của người này. Phi tần được lựa chọn phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó không mặc quần áo và được quấn trong một cái chăn lớn. Các thái giám sẽ có nhiệm vụ khiêng nàng tới giường rồng. Quy định này được đặt ra để ngăn chặn việc ám sát quân vương.

Khi thấy hoàng đế nằm trên giường với đầu và đôi chân trần, phi tần được lựa chọn sẽ bò vào từ phía cuối giường. Trong quá trình thị tẩm, phi tần không được phép phát ra bất kỳ tiếng động nào. Khi mọi chuyện kết thúc, nàng phải bò ra từ phía cuối giường và được thái giám quấn trong chăn đưa về cung.

Ngoài ra, triều đại nhà Thanh có những quy định rất nghiêm ngặt về thời gian thị tẩm của hoàng đế với phi tần. Họ chỉ ở cùng nhau không quá một tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, các thái giám sẽ đứng đợi ngoài cửa. Họ có nhiệm vụ nhắc nhở hoàng đế về thời gian. Ở thời điểm quy định, họ sẽ lớn tiếng thông báo: "Đến giờ rồi". Nếu hoàng đế không phản hồi, họ sẽ thông báo lại lần nữa. Nếu sau lần nhắc nhở thứ ba mà vẫn không có phản hồi từ hoàng đế, các thái giám sẽ đẩy cửa vào để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra.

Khi hết thời gian phục vụ, dù là nửa đêm, các phi tần cũng phải thức dậy và rời đi theo cái cách mà họ tới trước đó. Phi tần dù được hoàng đế sủng ái tới mấy cũng không được phép ngủ qua đêm với hoàng đế.

Riêng hoàng hậu lại đặc quyền ngủ với hoàng đế tới rạng sáng. Trong thời gian này, các thái giám và người hầu không được phép quấy rầy, nếu làm trái sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Nếu như phi tần phải được lật thẻ bài mới có cơ hội được tới cung điện của hoàng đế để thị tẩm thì hoàng hậu lại khác. Hoàng hậu không có thẻ bài. Hoàng đế có thể trực tiếp đến và nghỉ lại cung của hoàng hậu bất cứ khi nào ngài muốn.

Bên cạnh những quy định nghiêm ngặt trên, các phi tần trên 50 tuổi không được phép phục vụ hoàng đế. Nhiều người nghĩ rằng đó là vì họ đã qua thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, do đó không còn được hoàng đế sủng ái, nhưng đây không phải lý do chính. Phụ nữ trong hậu cung hầu hết đều sở hữu nhan sắc hơn người, họ cũng không phải lao động vất vả và có nhiều thời gian chăm chút vẻ bề ngoài. Do đó, kể cả sau 50 tuổi, nhiều người vẫn giữ được nhan sắc.

Lý do của quy định trên là phi tần lớn tuổi phục vụ hoàng đế vẫn có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. Ở thời xưa, khi mà chỉ cần cơn cảm lạnh cũng có thể khiến tính mạng bị đe doạ, việc phụ nữ ngoài 50 tuổi mang thai sẽ gặp rất nhiều rủi ro.

Quy định trên thực ra là một cách bảo vệ các phi tần lớn tuổi. Quan trọng hơn, với hoàng đế - người được trời chọn, việc đảm bảo sự tiếp nối dòng dõi rất quan trọng. Vì hoàng đế bận rộn với công việc triều chính hằng ngày nên sức lực có hạn. Các phi tần trẻ tuổi có khả năng thụ thai cao hơn, hoàng đế đương nhiên ưu ái họ hơn

Xét cho cùng, con cái của hoàng đế rất quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia. Việc tạo cơ hội cho các phi tần trẻ phục vụ hoàng đế mang lại xác suất sinh con trai cao hơn và giảm thiểu rủi ro khi sinh nở.