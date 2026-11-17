(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, lực lượng thuộc Công an xã Hoằng Tiến vừa kịp thời tìm thấy và bàn giao cháu bé 2 tuổi đi lạc cho gia đình.

Theo cơ quan công an, sáng 15/11, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoằng Tiến phát hiện một cháu bé khoảng 2 tuổi đang đi lang thang một mình tại khu vực bãi biển. Do còn quá nhỏ, cháu chưa thể nói rõ thông tin về bản thân và gia đình.

Ngay sau đó, lực lượng công an đưa cháu vào nơi an toàn, chăm sóc, trấn an tinh thần, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Cháu Trần Minh Th. được lực lượng Công an xã Hoằng Tiến trao lại cho gia đình. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Thông tin về cháu bé đi lạc cũng được thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các trang, nhóm thông tin an ninh, trật tự tại địa phương nhằm sớm tìm kiếm người thân.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an cùng sự hỗ trợ của quần chúng Nhân dân, chỉ sau một thời gian ngắn, cháu bé được xác định là Trần Minh Th. (2 tuổi, trú tại phố Quan Nội, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa).

Qua xác minh, cháu Th. theo gia đình về chơi tại nhà bác ruột là bà Trương Thị Phương (trú tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến), sau đó không may đi lạc ra khu vực bãi biển.

Công an xã Hoằng Tiến đã nhanh chóng liên hệ với gia đình và bàn giao cháu bé cho bà Trương Thị Phương cùng người thân đón về trong tình trạng an toàn, khỏe mạnh.

Xúc động trước sự quan tâm, tận tình của lực lượng Công an xã Hoằng Tiến, bà Phương gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá, việc làm kịp thời của Công an xã Hoằng Tiến không chỉ giúp cháu bé sớm đoàn tụ với gia đình mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy và hết lòng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở.