Người mẹ bất ổn tâm lý mang con đi lạc, được công an đưa về nhà giữa đêm

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an phường Đào Duy Từ vừa hỗ trợ đưa người mẹ trẻ cùng con nhỏ trở nhà trong đêm.

Khoảng 22h ngày 26/9, trong lúc tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, tổ công tác của Công an phường Đào Duy Từ (Thanh Hoá) phát hiện một phụ nữ đang dắt xe đạp điện bên đường, trên xe có một cháu nhỏ khoảng 5 tuổi.

Thấy hai mẹ con có biểu hiện bất thường, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đến hỏi thăm và hỗ trợ. Qua trao đổi, họ nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu không ổn định về tâm lý, không nhớ đường về nhà. Chị chỉ nhớ tên mình, tên một số người thân và cho biết gia đình đang ở Tổ dân phố Bắc Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) nhưng không nhớ số điện thoại của người nhà.

Hai mẹ con chị N. được đưa về trụ sở Công an phường Đào Duy Từ để chăm sóc, thăm hỏi trước khi được lực lượng công an đưa về nhà. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đào Duy Từ đưa hai mẹ con về trụ sở công an phường để chăm sóc. Trong lúc hai mẹ con ăn uống và nghỉ ngơi tại đây, lực lượng công an khẩn trương xác minh thông tin để tìm người thân cho họ.

Từ những thông tin người phụ nữ cung cấp, Công an phường Đào Duy Từ tra cứu, đối chiếu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời phối hợp với Công an phường Sầm Sơn để xác minh, từ đó xác định người phụ nữ sinh năm 2001, cháu bé sinh năm 2021, sinh sống tại phường Sầm Sơn.

Sau khi liên hệ được với gia đình, Công an phường Đào Duy Từ thông báo để người thân yên tâm. Do thời điểm đó đêm khuya, quãng đường từ phường Đào Duy Từ đến phường Sầm Sơn dài gần 50km nên để bảo đảm an toàn cho hai mẹ con, Trưởng Công an phường Đào Duy Từ chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đưa họ cùng chiếc xe đạp điện về nhà.